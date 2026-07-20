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Росія дроном атакувала підприємство у Запоріжжі, є поранені

15:27 20.07.2026 Пн
1 хв
Окупанти знову били по об'єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя
aimg Олена Бджола
Росія дроном атакувала підприємство у Запоріжжі, є поранені Фото: авто "швидкої допомоги" у Запорожжі (facebook.com_AMBULANCEZP)
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У Запоріжжя через дронову атаку РФ на харчове виробництво є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram.

Росія знову била по Запоріжжю

Чотири людини поранені удень 20 липня внаслідок атаки ворожого безпілотника на Запоріжжя, зазначив Федоров.

"Росіяни ударили по підприємству харчової промисловості. Внаслідок атаки зруйноване виробниче приміщення, пошкоджене устаткування", - уточнив він.

Авіація РФ бомбила Запоріжжя

Раніше начальник СВА повідомляв, що одна людина загинула, ще п'ять - поранені через атаку РФ на Запоріжжя близько 11 ранку.

"Російські керовані авіабомби ударили по обласному центру, зруйнували та пошкодили житлові та нежитлові будівлі", - казав він.

Нагадаємо, увечері 19 липня Росія скинула КАБи на Запоріжжя. Кількість постраждалих зросла до 42. Серед них - восьмеро дітей.

19 липня окупанти знову атакували дроном пасажирський потяг у Запорізькій області. Постраждала провідниця.

18 липня Росія била по Запоріжжю цілий день. П'ятеро людей дістали поранень, у тому числі 14-річний хлопець та 17-річна дівчина.

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