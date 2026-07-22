Россия дроном попала по предприятию в Запорожье, есть раненые

Около 16.00 в Запорожье загорелось предприятие пищевой промышленности из-за дроновой атаки России. Есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.
"Дым, поднимающийся над городом, - это последствия вражеской атаки на Запорожье", - уточнил Федоров.
Поначалу не было информации о пострадавших. Однако через час стало известно о первом раненом.
"Российский беспилотник вызвал пожар на территории гражданского предприятия. Горят автомобили и помещения", - говорит чиновник.
Позже Федоров заявил уже о трех пострадавших.
Помощь медиков понадобилась:
Напомним, 21 июля российские КАБы ударили по жилым кварталам Запорожья. В результате атаки погибли три человека, 13 - получили ранения.
В Запорожье из-за дроновой атаки РФ на пищевое производство 20 июля - четверо пострадавших. В результате атаки разрушено производственное помещение, повреждено оборудование.
19 июля в Запорожье в результате удара российских КАБов погибли два человека. Еще не менее 10 получили ранения.