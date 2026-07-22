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Россия дроном попала по предприятию в Запорожье, есть раненые

17:16 22.07.2026 Ср
1 мин
Российские беспылотники снова били по гражданским объектам Запорожья
aimg Елена Бджола
Фото: cпасатель гасит пожар (Getty Images)

Около 16.00 в Запорожье загорелось предприятие пищевой промышленности из-за дроновой атаки России. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

Атака РФ по Запорожью

"Дым, поднимающийся над городом, - это последствия вражеской атаки на Запорожье", - уточнил Федоров.

Поначалу не было информации о пострадавших. Однако через час стало известно о первом раненом.

"Российский беспилотник вызвал пожар на территории гражданского предприятия. Горят автомобили и помещения", - говорит чиновник.

Число раненых возросло

Позже Федоров заявил уже о трех пострадавших.

Помощь медиков понадобилась:

  • 33-летней женщине,
  • 25-летнему мужчине,
  • 41-летнему мужчине.

Напомним, 21 июля российские КАБы ударили по жилым кварталам Запорожья. В результате атаки погибли три человека, 13 - получили ранения.

В Запорожье из-за дроновой атаки РФ на пищевое производство 20 июля - четверо пострадавших. В результате атаки разрушено производственное помещение, повреждено оборудование.

19 июля в Запорожье в результате удара российских КАБов погибли два человека. Еще не менее 10 получили ранения.

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