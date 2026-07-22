Росія дроном поцілила по підприємству у Запоріжжі, є поранені

Близько 16.00 у Запоріжжі загорілося підприємство харчової промисловості унаслідок дронової атаки Росії. Є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram.

Атака РФ по Запоріжжю

"Дим, що здіймається над містом, - це наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", - уточнив Федоров.

Спочатку не було інформації про постраждалих. Проте через годину стало відомо про першого пораненого.

"Російський безпілотник спричинив пожежу на території цивільного підприємства. Палають автівки та приміщення", - каже чиновник.

Кількість поранених зросла

Пізніше Федоров заявив вже про трьох постраждалих.

Допомога медиків знадобилася:

33-річній жінці,

25-річному чоловіку,

41-річному чоловіку.

Нагадаємо, 21 липня російські КАБи вдарили по житлових кварталах Запоріжжя. Унаслідок атаки загинули троє людей, 13 - отримали поранення.

У Запоріжжі через дронову атаку РФ на харчове виробництво 20 липня є четверо постраждалих. Унаслідок атаки зруйноване виробниче приміщення, пошкоджене устаткування.