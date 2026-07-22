Россия дроном попала по предприятию в Запорожье, есть раненые

Около 16.00 в Запорожье загорелось предприятие пищевой промышленности из-за дроновой атаки России. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

Атака РФ по Запорожью

"Дым, поднимающийся над городом, - это последствия вражеской атаки на Запорожье", - уточнил Федоров.

Поначалу не было информации о пострадавших. Однако через час стало известно о первом раненом.

"Российский беспилотник вызвал пожар на территории гражданского предприятия. Горят автомобили и помещения", - говорит чиновник.

Число раненых возросло

Позже Федоров заявил уже о трех пострадавших.

Помощь медиков понадобилась:

33-летней женщине,

25-летнему мужчине,

41-летнему мужчине.

Напомним, 21 июля российские КАБы ударили по жилым кварталам Запорожья. В результате атаки погибли три человека, 13 - получили ранения.

В Запорожье из-за дроновой атаки РФ на пищевое производство 20 июля - четверо пострадавших. В результате атаки разрушено производственное помещение, повреждено оборудование.