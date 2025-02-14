"Росія не дозволить": Трамп роз'яснив чому не бачить членства України в НАТО

Президент США Дональд Трамп не бачить можливості членства України в НАТО з огляду на позицію Росії. На його думку, Кремль не дозволить країні вступити до Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію в Білому домі 13 лютого.

Глава Білого дому заявив, що досі підтримує слова глави Пентагону Піта Гегсета про відсутність членства України в НАТО як частини дипломатичного врегулювання війни.

"Я не бачу, як країна у тому становищі, в якому є Росія, дозволить їм (українцям. - ред.) приєднатися до НАТО. Я не бачу, як це може статись", - зазначив Трамп.

Президент також зазначив, що саме питання членства України в Альянсі призвело до початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

"Бо Байден вийшов і сказав, що вони можуть приєднатись до НАТО. Він не повинен був цього казати. Щойно він це сказав, вони (росіяни. - ред.) сказали: "Знаєте що? Тепер буде війна", - сказав Трамп.

Глава Білого дому ще раз підкреслив, що війни між Україною та Росією "ніколи б не відбулося", якби він був президентом.