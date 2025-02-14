"Россия не позволит": Трамп разъяснил почему не видит членства Украины в НАТО
Президент США Дональд Трамп не видит возможности членства Украины в НАТО, учитывая позицию России. По его мнению, Кремль не позволит стране вступить в Альянс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Белом доме 13 февраля.
Глава Белого дома заявил, что до сих пор поддерживает слова главы Пентагона Пита Гегсета об отсутствии членства Украины в НАТО как части дипломатического урегулирования войны.
"Я не вижу, как страна в том положении, в котором находится Россия, позволит им (украинцам. - ред.) присоединиться к НАТО. Я не вижу, как это может произойти", - отметил Трамп.
Президент также отметил, что именно вопрос членства Украины в Альянсе привел к началу полномасштабного вторжения России в 2022 году.
"Потому что Байден вышел и сказал, что они могут присоединиться к НАТО. Он не должен был этого говорить. Как только он это сказал, они (русские. - ред.) сказали: "Знаете что? Теперь будет война", - сказал Трамп.
Глава Белого дома еще раз подчеркнул, что войны между Украиной и Россией "никогда бы не произошло", если бы он был президентом.
Перспективы вступления Украины в НАТО
В июле 2024 года Украина рассчитывала получить официальное приглашение на вступление в Альянс на саммите в Вашингтоне. Однако этого не произошло.
В Брюсселе отказываются предоставлять Киеву четкий план членства в Альянсе и подчеркивают, что сначала следует завершить войну с РФ.
12 февраля президент США Дональд Трамп назвал членство Украины в НАТО маловероятным и непрактичным.
Министр обороны США Пит Хегсет не считает членство Украины в Альянсе реалистичным результатом урегулирования путем переговоров.
В НАТО не исключили членства Украины в будущем, но объяснили важный нюанс.
Тем временем министр обороны Германии раскритиковал такую позицию США и назвал ее "уступками" России еще до начала переговоров.
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