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"Россия не позволит": Трамп разъяснил почему не видит членства Украины в НАТО

Вашингтон, Пятница 14 февраля 2025 00:45
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"Россия не позволит": Трамп разъяснил почему не видит членства Украины в НАТО Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп не видит возможности членства Украины в НАТО, учитывая позицию России. По его мнению, Кремль не позволит стране вступить в Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Белом доме 13 февраля.

Глава Белого дома заявил, что до сих пор поддерживает слова главы Пентагона Пита Гегсета об отсутствии членства Украины в НАТО как части дипломатического урегулирования войны.

"Я не вижу, как страна в том положении, в котором находится Россия, позволит им (украинцам. - ред.) присоединиться к НАТО. Я не вижу, как это может произойти", - отметил Трамп.

Президент также отметил, что именно вопрос членства Украины в Альянсе привел к началу полномасштабного вторжения России в 2022 году.

"Потому что Байден вышел и сказал, что они могут присоединиться к НАТО. Он не должен был этого говорить. Как только он это сказал, они (русские. - ред.) сказали: "Знаете что? Теперь будет война", - сказал Трамп.

Глава Белого дома еще раз подчеркнул, что войны между Украиной и Россией "никогда бы не произошло", если бы он был президентом.

Перспективы вступления Украины в НАТО

В июле 2024 года Украина рассчитывала получить официальное приглашение на вступление в Альянс на саммите в Вашингтоне. Однако этого не произошло.

В Брюсселе отказываются предоставлять Киеву четкий план членства в Альянсе и подчеркивают, что сначала следует завершить войну с РФ.

12 февраля президент США Дональд Трамп назвал членство Украины в НАТО маловероятным и непрактичным.

Министр обороны США Пит Хегсет не считает членство Украины в Альянсе реалистичным результатом урегулирования путем переговоров.

В НАТО не исключили членства Украины в будущем, но объяснили важный нюанс.

Тем временем министр обороны Германии раскритиковал такую позицию США и назвал ее "уступками" России еще до начала переговоров.

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