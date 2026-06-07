Росія не довіряє США: джерело РБК-Україна назвало причину візиту Абрамовича в Київ

Росіяни відправили Абрамовича до президента Володимира Зеленського, щоб він безпосередньо дізнався позицію України і передав це в Москву.

"Вони наче мають сумніви, що деякі партнери кажуть їм і нам одне й те саме, зокрема американці. Тож було заявлено, шо вони хочуть почути нашу позицію безпосередньо", - пояснило джерело.

Коли Абрамович приїхав до Зеленського, то отримав пояснення, як Україна бачить завершення війни, зазначив співрозмовник РБК-Україна. Найкращий шлях - особиста зустріч Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Як бачимо, на обидва варіанти, непублічної і публічної пропозиції, відповідь одна - Путін хоче воювати далі. У нас немає проблем використовувати будь-які канали, які можуть спрацювати. Але Путін хоче воювати – і все", - резюмувало джерело.

Лист до Путіна та візит Абрамовича

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський написав відкритого листа Путіну, в якому запропонував зустрітися віч-на-віч, щоб обговорити завершення війни.

Путін, реагуючи на лист, розповів, що українська влада нібито нещодавно запросила до себе російського олігарха, щоб передати через нього якесь послання. Ім'я олігарха Путін не назвав, але медіа з'ясували, що йшлося про Романа Абрамовича.

В інтерв'ю Sky News український президент підтвердив зустріч з Абрамовичем, але додав, що він прибув з ініціативи РФ, та передав послання від Путіна.