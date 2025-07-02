Росія допомогла налагодити виробництво "Шахедів" у Північній Кореї

Дронова співпраця Росії з КНДР

У лютому цього року ЗМІ анонсували налагодження виробництва ударних безпілотників у Північній Кореї. Росія погодилася запустити виробництво в обмін на відправку північнокорейських солдатів на війну проти України.

Видання Defense Express сумнівалося, що військові КНДР швидко зможуть збирати "Шахеди" або "Ланцети" і прогнозує виготовлення корейцями примітивніших дронів.

Крім того, нещодавно повідомлялося, що Пхеньян направить робітників до Росії на заводи зі збирання дронів. Натомість російські військові допоможуть північнокорейцям освоїти керування безпілотниками.

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