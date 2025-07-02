Россия помогла наладить производство "Шахедов" в Северной Корее

Дроновое сотрудничество России с КНДР

В феврале этого года СМИ анонсировали налаживание производства ударных беспилотников в Северной Корее. Россия согласилась запустить производство в обмен на отправку северокорейских солдат на войну против Украины.

Издание Defense Express сомневалось, что военные КНДР быстро смогут собирать "Шахеды" или "Ланцеты" и прогнозирует изготовление корейцами более примитивных дронов.

Кроме того, недавно сообщалось, что Пхеньян направит рабочих в Россию на заводы по сборке дронов. Взамен российские военные помогут северокорейцам освоить управление беспилотниками.

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