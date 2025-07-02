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Россия помогла наладить производство "Шахедов" в Северной Корее

Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Валерий Савицкий

Российская Федерация помогла Северной Корее наладить производство ударных дронов и обучает их операторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

Он отметил, что в КНДР налажено производство ударных дронов типа "Шахед"/"Герань" и эту информацию уже подтвердило ГУР Минобороны Украины.

"Российские инструкторы работают в Пхеньяне, а также в районе аэродрома Калма в городе Вонсан и тренируют северокорейских пилотов БПЛА. Причем, как на ударных FPV, так и других ударных БПЛА", - сообщил Коваленко.

Дроновое сотрудничество России с КНДР

В феврале этого года СМИ анонсировали налаживание производства ударных беспилотников в Северной Корее. Россия согласилась запустить производство в обмен на отправку северокорейских солдат на войну против Украины.

Издание Defense Express сомневалось, что военные КНДР быстро смогут собирать "Шахеды" или "Ланцеты" и прогнозирует изготовление корейцами более примитивных дронов.

Кроме того, недавно сообщалось, что Пхеньян направит рабочих в Россию на заводы по сборке дронов. Взамен российские военные помогут северокорейцам освоить управление беспилотниками.

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