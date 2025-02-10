Які російські дрони можуть почати збирати в КНДР: припущення Defense Express

Північнокорейці навряд чи швидко почнуть збирати дрони "Шахед" або "Ланцет". Замість цього вони, ймовірно, можуть виробляти найпримітивніші безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Видання нагадує, що ще з минулого року Північна Корея показує "власні" дрони, які є копіями Harop (ізраїльський ударний безпілотник) і Hero 400 (дрон, який розробили ізраїльська компанія UVision і німецька Rheinmetall). При цьому характеристики північнокорейських безпілотників гірші.

Як пише Defense Express, поки що в Північній Кореї не можуть виробляти високотехнологічні безпілотники, тому мова може йти про більш примітивні.

Зокрема, північнокорейці можуть збирати російський безпілотник "Молния", конструкція якого максимально проста. При цьому такий дрон може нести протитанкові міни як бойову частину.

Ще один дрон, який потенційно можуть виробляти в КНДР, - "Привет-82". Його радіус дії становить до 30 кілометрів.

Також Defense Express припускає, що північнокорейці, ймовірно, можуть почати виробництво безпілотників "Гербера", що збирається з пінопласту і є хибною ціллю.

Видання уточнює, що комплектуючі для складання таких безпілотників КНДР може замовляти у Китаю.