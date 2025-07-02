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Росія допомогла налагодити виробництво "Шахедів" у Північній Кореї

Середа 02 липня 2025 00:38
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Росія допомогла налагодити виробництво "Шахедів" у Північній Кореї Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин та російський диктатор Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Валерій Савицький

Російська Федерація допомогла Північній Кореї налагодити виробництво ударних дронів і навчає їхніх операторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

Він зазначив, що в КНДР налагоджено виробництво ударних дронів типу "Шахед"/"Герань" і цю інформацію вже підтвердило ГУР Міноборони України.

"Російські інструктори працюють у Пхеньяні, а також в районі аеродрому Калма у місті Вонсан та тренують північнокорейських пілотів БПЛА. Причому, як на ударних FPV, так і інших ударних БПЛА", - повідомив Коваленко.

Дронова співпраця Росії з КНДР

У лютому цього року ЗМІ анонсували налагодження виробництва ударних безпілотників у Північній Кореї. Росія погодилася запустити виробництво в обмін на відправку північнокорейських солдатів на війну проти України.

Видання Defense Express сумнівалося, що військові КНДР швидко зможуть збирати "Шахеди" або "Ланцети" і прогнозує виготовлення корейцями примітивніших дронів.

Крім того, нещодавно повідомлялося, що Пхеньян направить робітників до Росії на заводи зі збирання дронів. Натомість російські військові допоможуть північнокорейцям освоїти керування безпілотниками.

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Північна Корея Дрони
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