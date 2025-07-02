Росія допомогла налагодити виробництво "Шахедів" у Північній Кореї

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

"Російські інструктори працюють у Пхеньяні, а також в районі аеродрому Калма у місті Вонсан та тренують північнокорейських пілотів БПЛА. Причому, як на ударних FPV, так і інших ударних БПЛА", - повідомив Коваленко.

Він зазначив, що в КНДР налагоджено виробництво ударних дронів типу "Шахед"/"Герань" і цю інформацію вже підтвердило ГУР Міноборони України.

Дронова співпраця Росії з КНДР

У лютому цього року ЗМІ анонсували налагодження виробництва ударних безпілотників у Північній Кореї. Росія погодилася запустити виробництво в обмін на відправку північнокорейських солдатів на війну проти України.

Видання Defense Express сумнівалося, що військові КНДР швидко зможуть збирати "Шахеди" або "Ланцети" і прогнозує виготовлення корейцями примітивніших дронів.

Крім того, нещодавно повідомлялося, що Пхеньян направить робітників до Росії на заводи зі збирання дронів. Натомість російські військові допоможуть північнокорейцям освоїти керування безпілотниками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.