ua en ru
Ср, 02 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия помогла наладить производство "Шахедов" в Северной Корее

Среда 02 июля 2025 00:38
UA EN RU
Россия помогла наладить производство "Шахедов" в Северной Корее Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Валерий Савицкий

Российская Федерация помогла Северной Корее наладить производство ударных дронов и обучает их операторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

Он отметил, что в КНДР налажено производство ударных дронов типа "Шахед"/"Герань" и эту информацию уже подтвердило ГУР Минобороны Украины.

"Российские инструкторы работают в Пхеньяне, а также в районе аэродрома Калма в городе Вонсан и тренируют северокорейских пилотов БПЛА. Причем, как на ударных FPV, так и других ударных БПЛА", - сообщил Коваленко.

Дроновое сотрудничество России с КНДР

В феврале этого года СМИ анонсировали налаживание производства ударных беспилотников в Северной Корее. Россия согласилась запустить производство в обмен на отправку северокорейских солдат на войну против Украины.

Издание Defense Express сомневалось, что военные КНДР быстро смогут собирать "Шахеды" или "Ланцеты" и прогнозирует изготовление корейцами более примитивных дронов.

Кроме того, недавно сообщалось, что Пхеньян направит рабочих в Россию на заводы по сборке дронов. Взамен российские военные помогут северокорейцам освоить управление беспилотниками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северная Корея Дрони
Новости
"Это не зрада". Зачем Макрон позвонил Путину и при чем тут Трамп
"Это не зрада". Зачем Макрон позвонил Путину и при чем тут Трамп
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства