Росія допомагає КНДР запускати виробництво "Шахедів", - Буданов

Військове співробітництво Росії та КНДР

Нагадаємо, у червні 2024 року російський диктатор Володимир Путін і його північнокорейський колега Кім Чен Ин підписали у Пхеньяні договір про "стратегічне партнерство", який передбачає надання взаємодопомоги в разі "агресії" проти однієї з двох країн.

Після цього стало відомо, що північнокорейських солдатів відправили в Росію для проходження там військової підготовки.

У РФ підтвердили, що солдати КНДР воюють у війні проти України. Це сталося після того, як українські військові взяли в полон кількох військових у Курській області.

Крім цього в рамках співпраці Північна Корея надавала Росії зброю і ракети, які використовуються для ударів по українських містах, і технології для їхньої модернізації.

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