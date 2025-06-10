Россия помогает КНДР запускать производство "Шахедов", - Буданов

Размещение такого производства в КНДР способно изменить военный баланс в регионе, в частности между Северной и Южной Кореей.

По словам Буданова, речь идет не только о передаче беспилотников, но и о масштабном трансфере российских технологий.

Что получает КНДР взамен

В ответ на военную помощь Россия передает Пхеньяну технологии. Среди них производство беспилотников, модернизация авиационных ракет "воздух-воздух" и систем вооружений для подводных лодок.

Особое внимание, по словам Буданова, вызывает улучшение точности северокорейских баллистических ракет типа KN-23.

"Сначала, с началом передачи России, они летели с отклонением в несколько километров, но сейчас они точно попадают в цель. Это результат совместной работы российских и северокорейских специалистов", - подчеркнул глава ГУР.

Также разведка зафиксировала совместную работу над ракетами с ядерным потенциалом. Речь идет о проектах, которые способны повлиять не только на ситуацию в Украине, но и на глобальную безопасность.