Росія домовилась про нову "ядерну угоду" щодо АЕС в Ірані

Росія підписала з Іраном меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва в Ірані восьми малих атомних електростанцій.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на агентство Reuters .

Агентство наголошує, що Москва і Тегеран підтримують тісні відносини. РФ засудила удари США та Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану, які завдавалися для недопущення створення ним ядерної зброї.

Наразі в Ірані є лише одна діюча АЕС потужністю 1 ГВт - вона розташована у місті Бушер і теж побудована Росією.

Нещодавно Есламі розповів іранським державним ЗМІ, що планується будівництво восьми атомних електростанцій, щоб досягти потужності 20 ГВт до 2040 року.

Документ було підписано в Москві головою "Росатому" Олексієм Ліхачовим та керівником Організації з атомної енергії Ірану, віцепрезидентом країни Мохаммадом Есламі.

Раніше ми розповідали, що візит Есламі до Москви відбувається на тлі розгляду ООН можливості повторних санкцій проти Ірану через його ядерну програму.

Нагадаємо, у червні Ізраїль завдав ракетних ударів по ядерних об'єктах Ірану. Російський диктатор Володимир Путін тоді заявив, що досяг домовленостей з Тель-Авівом про те, що Бушерську АЕС ЦАХАЛ не чіпатиме.

До слова, у вівторок, 23 вересня, "Енергоатом" повідомив про блекаут на Запорізькій атомній електростанції, який став вже десятим за весь час повномасштабної війни.

Зокрема, перестала працювати остання зовнішня лінія електропередач, яка з'єднує станцію з енергосистемою України. З цієї причини ЗАЕС перейшла на живлення від дизельних генераторів.

Зовнішнє електропостачання необхідне для охолодження ядерних реакторів, тому така ситуація може стати причиною ядерної аварії.