Росія домовилась про нову "ядерну угоду" щодо АЕС в Ірані
Росія підписала з Іраном меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва в Ірані восьми малих атомних електростанцій.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на агентство Reuters.
Документ було підписано в Москві головою "Росатому" Олексієм Ліхачовим та керівником Організації з атомної енергії Ірану, віцепрезидентом країни Мохаммадом Есламі.
Нещодавно Есламі розповів іранським державним ЗМІ, що планується будівництво восьми атомних електростанцій, щоб досягти потужності 20 ГВт до 2040 року.
Наразі в Ірані є лише одна діюча АЕС потужністю 1 ГВт - вона розташована у місті Бушер і теж побудована Росією.
Агентство наголошує, що Москва і Тегеран підтримують тісні відносини. РФ засудила удари США та Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану, які завдавалися для недопущення створення ним ядерної зброї.
Раніше ми розповідали, що візит Есламі до Москви відбувається на тлі розгляду ООН можливості повторних санкцій проти Ірану через його ядерну програму.
Нагадаємо, у червні Ізраїль завдав ракетних ударів по ядерних об'єктах Ірану. Російський диктатор Володимир Путін тоді заявив, що досяг домовленостей з Тель-Авівом про те, що Бушерську АЕС ЦАХАЛ не чіпатиме.
До слова, у вівторок, 23 вересня, "Енергоатом" повідомив про блекаут на Запорізькій атомній електростанції, який став вже десятим за весь час повномасштабної війни.
Зокрема, перестала працювати остання зовнішня лінія електропередач, яка з'єднує станцію з енергосистемою України. З цієї причини ЗАЕС перейшла на живлення від дизельних генераторів.
Зовнішнє електропостачання необхідне для охолодження ядерних реакторів, тому така ситуація може стати причиною ядерної аварії.