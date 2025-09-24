Россия договорилась о новой "ядерной сделке" по АЭС в Иране

Россия подписала с Ираном меморандум о взаимопонимании по строительству в Иране восьми малых атомных электростанций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Агентство отмечает, что Москва и Тегеран поддерживают тесные отношения. РФ осудила удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана, которые наносились для недопущения создания им ядерного оружия.

Сейчас в Иране есть только одна действующая АЭС мощностью 1 ГВт - она расположена в городе Бушер и тоже построена Россией.

Недавно Эслами рассказал иранским государственным СМИ, что планируется строительство восьми атомных электростанций, чтобы достичь мощности 20 ГВт к 2040 году.

Документ был подписан в Москве главой "Росатома" Алексеем Лихачевым и руководителем Организации по атомной энергии Ирана, вице-президентом страны Мохаммадом Эслами.

Ранее мы рассказывали, что визит Эслами в Москву происходит на фоне рассмотрения ООН возможности повторных санкций против Ирана из-за его ядерной программы.

Напомним, в июне Израиль нанес ракетные удары по ядерным объектам Ирана. Российский диктатор Владимир Путин тогда заявил, что достиг договоренностей с Тель-Авивом о том, что Бушерскую АЭС ЦАХАЛ не будет трогать.

К слову, во вторник, 23 сентября, "Энергоатом" сообщил о блэкауте на Запорожской атомной электростанции, который стал уже десятым за все время полномасштабной войны.

В частности, перестала работать последняя внешняя линия электропередач, которая соединяет станцию с энергосистемой Украины. По этой причине ЗАЭС перешла на питание от дизельных генераторов.

Внешнее электроснабжение необходимо для охлаждения ядерных реакторов, поэтому такая ситуация может стать причиной ядерной аварии.