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Росія депортувала понад 13 000 українських дітей, - Резніков

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія за час повномасштабної війни проти України незаконно депортувала понад 13 тисяч українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова у серії твітів про порушення правил ведення війни Росією.

"4-та Женевська конвенція закликає сприяти поновленню контактів і зустрічам членів родини. Але мета "русского мира" інша - вбити мільйони українців і зробити їхніх дітей росіянами", - написав він.

Нагадаємо, уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що з 24 лютого близько 2,8 млн українців були вимушені виїхати або були депортовані на територію РФ.

Тим часом в Україні прогнозують катастрофічне падіння народжуваності у наступному році.

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