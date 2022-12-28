Росія депортувала понад 13 000 українських дітей, - Резніков

"4-та Женевська конвенція закликає сприяти поновленню контактів і зустрічам членів родини. Але мета "русского мира" інша - вбити мільйони українців і зробити їхніх дітей росіянами", - написав він.

Нагадаємо, уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що з 24 лютого близько 2,8 млн українців були вимушені виїхати або були депортовані на територію РФ.

Тим часом в Україні прогнозують катастрофічне падіння народжуваності у наступному році.

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