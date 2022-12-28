Россия депортировала более 13 000 украинских детей, - Резников

"4-я Женевская конвенция призывает способствовать возобновлению контактов и встречам членов семьи. Но цель "русского мира" другая - убить миллионы украинцев и сделать их детей россиянами", - написал он.

Напомним, уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что с 24 февраля около 2,8 млн украинцев были вынуждены уехать или были депортированы на территорию РФ

Тем временем в Украине прогнозируют катастрофическое падение рождаемости в следующем году.

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