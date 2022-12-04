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З лютого до Росії було депортовано майже 3 мільйони українців, - омбудсмен

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Україна, Неділя 04 грудня 2022 23:21
З лютого до Росії було депортовано майже 3 мільйони українців, - омбудсмен Фото: уповноважений Верховної ради по правам людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Малиновський

З початку повномасштабного вторгнення блищько 2,8 млн українців були вимушені виїїхати чи були депортовані на територію Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Він зазначив, що якщо хтось знаходиться в Росії і має потребу у тому, щоб дістатися до безпечної території, він може звертатись за двома номерами на гарячу лінію:

  • 0-800-50-17-20 (безкоштовно)
  • +38 044-299-74-08 (якщо ви за межами України)


Нагадаємо, що Росію звинувачують у примусовій депортації з України 210 тисяч дітей. Також мова йде про нав'язування українським дітям чужої історії.

Також повідомлялось, що Російська Федерація забороняє депортованим українцям проживати в Криму і примушує їх до отримання російського паспорту.

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