З лютого до Росії було депортовано майже 3 мільйони українців, - омбудсмен

З початку повномасштабного вторгнення блищько 2,8 млн українців були вимушені виїїхати чи були депортовані на територію Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Він зазначив, що якщо хтось знаходиться в Росії і має потребу у тому, щоб дістатися до безпечної території, він може звертатись за двома номерами на гарячу лінію:

Нагадаємо, що Росію звинувачують у примусовій депортації з України 210 тисяч дітей. Також мова йде про нав'язування українським дітям чужої історії.

Також повідомлялось, що Російська Федерація забороняє депортованим українцям проживати в Криму і примушує їх до отримання російського паспорту.

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