З лютого до Росії було депортовано майже 3 мільйони українців, - омбудсмен
З початку повномасштабного вторгнення блищько 2,8 млн українців були вимушені виїїхати чи були депортовані на територію Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця.
Він зазначив, що якщо хтось знаходиться в Росії і має потребу у тому, щоб дістатися до безпечної території, він може звертатись за двома номерами на гарячу лінію:
- 0-800-50-17-20 (безкоштовно)
- +38 044-299-74-08 (якщо ви за межами України)
Нагадаємо, що Росію звинувачують у примусовій депортації з України 210 тисяч дітей. Також мова йде про нав'язування українським дітям чужої історії.
Також повідомлялось, що Російська Федерація забороняє депортованим українцям проживати в Криму і примушує їх до отримання російського паспорту.
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