"Росія демілітаризується за планом": глава Міноборони про знищення ракет

"Ми збивали, збиваємо і будемо збивати в небі російські безпілотники, ракети, літаки та вертольоти. Використовуватимемо все: від старих ПЗРК до сучасних комплексів Patriot. Ми захищаємо свою землю. Терористична держава демілітаризується "за планом", - написав Резніков та додав відео знищення однієї із російських ракет.

We have shot down, are shooting down and will shoot down russian drones, missiles, planes & helicopters in our skies.

We will use everything: from old MANPADS to the modern Patriot systems.

We protect our own land.

The terrorist state is being demilitarized «according to plan». pic.twitter.com/qs8Om2wawo