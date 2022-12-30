"Росія демілітаризується за планом": глава Міноборони про знищення ракет
Українські військові збивали, збивають і будуть збивати російські БПЛА, ракети, літаки та гелікоптери. Країна-агресор "демілітаризується за планом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Олексія Резнікова.
"Ми збивали, збиваємо і будемо збивати в небі російські безпілотники, ракети, літаки та вертольоти. Використовуватимемо все: від старих ПЗРК до сучасних комплексів Patriot. Ми захищаємо свою землю. Терористична держава демілітаризується "за планом", - написав Резніков та додав відео знищення однієї із російських ракет.
We have shot down, are shooting down and will shoot down russian drones, missiles, planes & helicopters in our skies.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 30, 2022
We will use everything: from old MANPADS to the modern Patriot systems.
We protect our own land.
The terrorist state is being demilitarized «according to plan». pic.twitter.com/qs8Om2wawo
Нагадаємо, що вчора Росія під час масованої атаки випустила по Україні 70 ракет, з яких 58 бійці протиповітряної оборони знищили.
Додамо, що з початку повномасштабної війни росіяни вже втратили 711 крилатих ракет, 1740 БПЛА та 283 літаки.
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