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"Росія демілітаризується за планом": глава Міноборони про знищення ракет

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Київ, П'ятниця 30 грудня 2022 14:57
"Росія демілітаризується за планом": глава Міноборони про знищення ракет Фото: глава Міноборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові збивали, збивають і будуть збивати російські БПЛА, ракети, літаки та гелікоптери. Країна-агресор "демілітаризується за планом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Олексія Резнікова.

"Ми збивали, збиваємо і будемо збивати в небі російські безпілотники, ракети, літаки та вертольоти. Використовуватимемо все: від старих ПЗРК до сучасних комплексів Patriot. Ми захищаємо свою землю. Терористична держава демілітаризується "за планом", - написав Резніков та додав відео знищення однієї із російських ракет.

Нагадаємо, що вчора Росія під час масованої атаки випустила по Україні 70 ракет, з яких 58 бійці протиповітряної оборони знищили.

Додамо, що з початку повномасштабної війни росіяни вже втратили 711 крилатих ракет, 1740 БПЛА та 283 літаки.

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