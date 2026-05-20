Росія через поразки готує навалу фейків проти України: що дізналася розвідка

РФ готує масштабну дезінформаційну кампанію для дестабілізації в України та зриву її підтримки на Заході. Причиною таких дій Кремля є провал весняного наступу загарбників та критична ситуація в російській економіці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
За інформацією розвідки, адміністрація російького диктатора Володимира Путіна вимагає від своїх спецслужб, дипломатів та пропагандистських медіа максимально розгорнути інформаційну атаку в українському та європейському просторі.
Профільне управління Кремля вже визначило три головні теми для поширення.
Першочерговим завданням ворога є дискредитація мобілізаційних процесів в Україні та військового керівництва, яке відповідає за комплектування Сил оборони.
Цей напрямок є критичним для росіян через значні втрати їхньої армії на фронті.
Друга тема спрямована на дискредитацію президента України Волоимира Зеленського, його команди та родини.
Третім питанням є штучне роздування медійного скандалу навколо колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака та інтерв’ю Юлії Мендель, який, на думку Кремля, витіснили з інформаційного поля Європи інші міжнародні події.
Для створення суспільного резонансу російський план передбачає виготовлення фейкових документів від імені українських органів державної влади та вкидання їх в інформаційний простір.
Також пропаганда отримала завдання створити спеціальні "ляльки-символи" для цієї кампанії.
До реалізації своїх задумів РФ намагається втягнути колишніх українських посадовців, політиків та експертів. Перші спроби діяти за цим сценарієм уже зафіксовані в Україні та за кордоном.
"Окремі документи свідчать про те, що до поширення лише в західному інформаційному просторі планується задіяти понад 15 проксі ЗМІ", - зазначили у відомстві.
Серед таких ресурсів фігурують одіозні європейські медіа L'Antidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy та CZ24news. Цей список ще не є остаточним і має бути затверджений адміністрацією російського диктатора найближчим часом.
Розвідка наголошує, що Росія планує лише нарощувати масштаби кампанії та розширювати географію її поширення.
Нагадаємо, останнім часом Росія суттєво активізувала інформаційні атаки проти України. Зокрема, нещодавно ворог запустив у медіапростір масштабний фейк про нібито "розслідування" НАБУ щодо першої леді Олени Зеленської.
Крім того, російська пропаганда регулярно використовує технології штучного інтелекту для розколу українського суспільства. Так, днями у мережі поширили згенероване ШІ фото з "помічниками ТЦК" з Індії, що також виявилося черговою маніпуляцією воєнкомів країною-агресором.
Для протидії когнітивній війні та дезінформації в Україні створюють спеціальні інструменти. Раніше у Києві презентували нову дискусійну платформу "Українські безпекові діалоги", яка об'єднує експертів, освітян та нардепів задля захисту громадян від ворожого впливу.