Россия из-за поражений готовит нашествие фейков против Украины: что узнала разведка

16:06 20.05.2026 Ср
3 мин
Какие фейки об Украине уже подготовил Кремль?
aimg Сергей Козачук
Фото: РФ разворачивает новую масштабную инфоатаку против Украины (Getty Images)

РФ готовит масштабную дезинформационную кампанию для дестабилизации в Украине и срыва ее поддержки на Западе. Причиной таких действий Кремля является провал весеннего наступления захватчиков и критическая ситуация в российской экономике.

Направления вражеской дезинформации

По информации разведки, администрация российского диктатора Владимира Путина требует от своих спецслужб, дипломатов и пропагандистских медиа максимально развернуть информационную атаку в украинском и европейском пространстве.

Профильное управление Кремля уже определило три главные темы для распространения.

Первоочередной задачей врага является дискредитация мобилизационных процессов в Украине и военного руководства, которое отвечает за комплектование Сил обороны.

Это направление является критическим для россиян из-за значительных потерь их армии на фронте.

Вторая тема направлена на дискредитацию президента Украины Волоимира Зеленского, его команды и семьи.

Третьим вопросом является искусственное раздувание медийного скандала вокруг бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и интервью Юлии Мендель, который, по мнению Кремля, вытеснили из информационного поля Европы другие международные события.

Методы и привлеченные ресурсы

Для создания общественного резонанса российский план предусматривает изготовление фейковых документов от имени украинских органов государственной власти и вброс их в информационное пространство.

Также пропаганда получила задание создать специальные "куклы-символы" для этой кампании.

К реализации своих замыслов РФ пытается привлечь бывших украинских чиновников, политиков и экспертов. Первые попытки действовать по этому сценарию уже зафиксированы в Украине и за рубежом.

"Отдельные документы свидетельствуют о том, что к распространению только в западном информационном пространстве планируется задействовать более 15 прокси СМИ", - отметили в ведомстве.

Среди таких ресурсов фигурируют одиозные европейские медиа L'Antidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy и CZ24news. Этот список еще не является окончательным и должен быть утвержден администрацией российского диктатора в ближайшее время.

Разведка отмечает, что Россия планирует только наращивать масштабы кампании и расширять географию ее распространения.

Борьба с российской дезинформацией

Напомним, в последнее время Россия существенно активизировала информационные атаки против Украины. В частности, недавно враг запустил в медиапространство масштабный фейк о якобы "расследовании" НАБУ в отношении первой леди Елены Зеленской.

Кроме того, российская пропаганда регулярно использует технологии искусственного интеллекта для раскола украинского общества. Так, на днях в сети распространили сгенерированное ИИ фото с "помощниками ТЦК" из Индии, что также оказалось очередной манипуляцией военкомов страной-агрессором.

Для противодействия когнитивной войне и дезинформации в Украине создают специальные инструменты. Ранее в Киеве презентовали новую дискуссионную платформу "Украинские диалоги по безопасности", которая объединяет экспертов, педагогов и нардепов для защиты граждан от враждебного влияния.

