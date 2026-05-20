Россия из-за поражений готовит нашествие фейков против Украины: что узнала разведка

РФ готовит масштабную дезинформационную кампанию для дестабилизации в Украине и срыва ее поддержки на Западе. Причиной таких действий Кремля является провал весеннего наступления захватчиков и критическая ситуация в российской экономике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
По информации разведки, администрация российского диктатора Владимира Путина требует от своих спецслужб, дипломатов и пропагандистских медиа максимально развернуть информационную атаку в украинском и европейском пространстве.
Профильное управление Кремля уже определило три главные темы для распространения.
Первоочередной задачей врага является дискредитация мобилизационных процессов в Украине и военного руководства, которое отвечает за комплектование Сил обороны.
Это направление является критическим для россиян из-за значительных потерь их армии на фронте.
Вторая тема направлена на дискредитацию президента Украины Волоимира Зеленского, его команды и семьи.
Третьим вопросом является искусственное раздувание медийного скандала вокруг бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и интервью Юлии Мендель, который, по мнению Кремля, вытеснили из информационного поля Европы другие международные события.
Для создания общественного резонанса российский план предусматривает изготовление фейковых документов от имени украинских органов государственной власти и вброс их в информационное пространство.
Также пропаганда получила задание создать специальные "куклы-символы" для этой кампании.
К реализации своих замыслов РФ пытается привлечь бывших украинских чиновников, политиков и экспертов. Первые попытки действовать по этому сценарию уже зафиксированы в Украине и за рубежом.
"Отдельные документы свидетельствуют о том, что к распространению только в западном информационном пространстве планируется задействовать более 15 прокси СМИ", - отметили в ведомстве.
Среди таких ресурсов фигурируют одиозные европейские медиа L'Antidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy и CZ24news. Этот список еще не является окончательным и должен быть утвержден администрацией российского диктатора в ближайшее время.
Разведка отмечает, что Россия планирует только наращивать масштабы кампании и расширять географию ее распространения.
Напомним, в последнее время Россия существенно активизировала информационные атаки против Украины. В частности, недавно враг запустил в медиапространство масштабный фейк о якобы "расследовании" НАБУ в отношении первой леди Елены Зеленской.
Кроме того, российская пропаганда регулярно использует технологии искусственного интеллекта для раскола украинского общества. Так, на днях в сети распространили сгенерированное ИИ фото с "помощниками ТЦК" из Индии, что также оказалось очередной манипуляцией военкомов страной-агрессором.
Для противодействия когнитивной войне и дезинформации в Украине создают специальные инструменты. Ранее в Киеве презентовали новую дискуссионную платформу "Украинские диалоги по безопасности", которая объединяет экспертов, педагогов и нардепов для защиты граждан от враждебного влияния.