Россия буксует. Как удалось затормозить наступление врага на фронте

Как отмечают собеседники издания, тактика противника на фронте остается такой же, как и раньше - инфильтрация малых групп, накопление и далее штурм. Несмотря на это, на замедление наступления повлияли два фактора.

Потери россиян и нехватка мобилизованных

Первый фактор - Силы обороны начали ликвидировать больше россиян на фронте, доведя их потери до 35 тысяч в месяц (убитыми и тяжелоранеными).

Из них около 60-62% - это безвозвратные потери. Фактически сейчас набор контрактников на войну едва покрывает текущие потери противника.

Дроны и "зона смерти"

Второе ключевое изменение последних месяцев - украинские военные ощутимо нарастили использование дронов.

С одной стороны, это позволило общевойсковым подразделениям успешнее отражать российские штурмы на линии соприкосновения: беспилотники "дежурят" в небе, обнаруживают перемещения противника и наносят удары еще на подходах к украинским позициям.

С другой стороны, массовое применение БПЛА с обеих сторон фактически расширило "зону смерти" - полосу, которая активно простреливается.

Из-за постоянной угрозы ударов российское командование было вынуждено отодвинуть значительную часть логистики, личного состава и отдельных элементов управления на 20-40 километров от линии боевого соприкосновения.

Примерно четыре месяца назад Украина начала системно работать по этой зоне с российской стороны - оперативной глубине, которая проходит между непосредственной линией фронта и стратегическим тылом противника.

Украинские middle-strike дроны начали поражать все больше логистических маршрутов врага, его командных пунктов, аэродромов, складов с топливом и боеприпасами, мест сосредоточения личного состава, операторов БПЛА и техники.

Силы обороны с начала этого года начали массово запускать более продвинутые средства - БПЛА Hornet американской компании бывшего CEO Google, а также их украинские и немецкие аналоги.

Еще год назад подобные дроны берегли для ударов по крупным и дорогостоящим целям противника. Теперь их настолько много, что под удар попадают даже отдельные военные грузовики, топливозаправщики и машины обеспечения.

Сотни ударов украинскими дронами начали фиксировать и в районе Горловки, и вдоль дороги Донецк - Мариуполь - Крым (Н-20 и М-14) - сухопутного коридора к оккупированному полуострову.

Что дальше

Пока украинские удары по среднему тылу не привели к перелому на фронте, однако российской армии становится сложнее накапливать личный состав для крупных операций и обеспечивать непрерывную логистику.

Если Силы обороны сохранят эту тенденцию и получат преимущество в небе вблизи линии соприкосновения - это может подтолкнуть россиян пересмотреть свои амбиции и планы на фронте.

Однако и враг не стоит на месте и стремится внедрить похожие технологические решения.