Росія буде змушена піти на компроміс щодо своїх вимог у мирному плані, - ISW

Четвер 25 грудня 2025 09:05
Росія буде змушена піти на компроміс щодо своїх вимог у мирному плані, - ISW Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росії доведеться піти на компроміс щодо своїх вимог, які несумісні з американським мирним планом щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

"Кремль повинен буде піти на компроміс щодо вимог, на яких він давно наполягав, включаючи багато з тих, що суперечать не тільки останньому 20-пунктному мирному плану, але й початковому 28-пунктному плану", - вважають аналітики.

Вони нагадали заяву посла США в НАТО Метта Вітакера, за словами якого "м’яч зараз на боці Росії", у той час коли великі втрати, які російські війська несуть в обмін на "дуже незначні" здобутки на полі бою, не підштовхують Кремль до спроб припинити війну.

Вказується, що Кремль неодноразово висував вимоги, несумісні з багатьма пропозиціями плану з 20 пунктів, і показав, що він не зацікавлений у врегулюванні, заснованому на компромісах, подібних до тих, що, здається, втілені в останньому документі.

У ISW зазначили, що вимоги російського диктатора Володимира Путіна від червня 2024 року по суті повторювали його вимоги з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Кремлівські чиновники також стверджували, що Росія та Сполучені Штати досягли порозуміння на основі вимог Путіна від червня 2024 року під час саміту на Алясці у серпні 2025 року, але жодних публічно доступних угод на саміті не було.

Аналітики пояснили, що постійні посилання Кремля на промову червня 2024 року та ймовірні угоди з Аляски демонструють неприйняття Кремлем пропозицій із 28- та 20-пунктних планів із заморожування наявних ліній у Запорізькій та Херсонській областях або в усіх чотирьох областях.

Мирний план США

Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати під час зустрічі в Маямі 19-21 грудня провели низку консультацій, під час яких зосередили свою увагу на чотирьох ключових документах - частинах майбутньої мирної угоди. Більшість моментів вдалося погодити, але найважчою темою залишається територіальне питання.

Вчора, 24 грудня, президент України Володимир Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану.

У США заявили, що врегулювати війну в Україні та досягти там сталого миру цілком можливо протягом наступних 90 днів. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує тиснути на обидві сторони - на Росію та Україну.

Тим часом, як стало відомо ЗМІ, Росія вимагатиме змін до останньої версії мирного плану США для завершення війни в України. Зокрема, Кремль хоче більше обмежень щодо ЗСУ, а також вирішення питань щодо санкцій та своїх заморожених активів.

