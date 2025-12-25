ua en ru
Чт, 25 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Россия будет вынуждена пойти на компромисс по своим требованиям в мирном плане, - ISW

Четверг 25 декабря 2025 09:05
UA EN RU
Россия будет вынуждена пойти на компромисс по своим требованиям в мирном плане, - ISW Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

России придется пойти на компромисс относительно своих требований, которые несовместимы с американским мирным планом по завершению войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

"Кремль должен будет пойти на компромисс в отношении требований, на которых он давно настаивал, включая многие из тех, что противоречат не только последнему 20-пунктному мирному плану, но и первоначальному 28-пунктному плану", - считают аналитики.

Они напомнили заявление посла США в НАТО Мэтта Уитакера, по словам которого "мяч сейчас на стороне России", в то время как большие потери, которые российские войска несут в обмен на "очень незначительные" достижения на поле боя, не подталкивают Кремль к попыткам прекратить войну.

Указывается, что Кремль неоднократно выдвигал требования, несовместимые со многими предложениями плана из 20 пунктов, и показал, что он не заинтересован в урегулировании, основанном на компромиссах, подобных тем, что, кажется, воплощены в последнем документе.

В ISW отметили, что требования российского диктатора Владимира Путина от июня 2024 года по сути повторяли его требования с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Кремлевские чиновники также утверждали, что Россия и Соединенные Штаты достигли взаимопонимания на основе требований Путина от июня 2024 года во время саммита на Аляске в августе 2025 года, но никаких публично доступных соглашений на саммите не было.

Аналитики объяснили, что постоянные ссылки Кремля на речь июня 2024 года и вероятные соглашения с Аляски демонстрируют неприятие Кремлем предложений из 28- и 20-пунктных планов по замораживанию имеющихся линий в Запорожской и Херсонской областях или во всех четырех областях.

Мирный план США

Напомним, Украина и Соединенные Штаты во время встречи в Майами 19-21 декабря провели ряд консультаций, во время которых сосредоточили свое внимание на четырех ключевых документах - частях будущего мирного соглашения. Большинство моментов удалось согласовать, но самой тяжелой темой остается территориальный вопрос.

Вчера, 24 декабря, президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана.

В США заявили, что урегулировать войну в Украине и достичь там устойчивого мира вполне возможно в течение следующих 90 дней. Администрация президента США Дональда Трампа планирует давить на обе стороны - на Россию и Украину.

Между тем, как стало известно СМИ, Россия будет требовать изменений в последней версии мирного плана США для завершения войны в Украине. В частности, Кремль хочет больше ограничений по ВСУ, а также решения вопросов относительно санкций и своих замороженных активов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Кремль Мирные переговоры Война в Украине мирный план США
Новости
Генштаб обновил потери РФ за сутки: почти 900 оккупантов и более полутысячи дронов
Генштаб обновил потери РФ за сутки: почти 900 оккупантов и более полутысячи дронов
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну