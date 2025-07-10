Росія буде затягувати війну, Путіну не потрібен мир, – Зеленський

Росія буде всіляко затягувати війну в Україні, оскільки російському диктатору Володимиру Путіну не потрібен мир. Україна вже має відповідні розвідувальні дані, які свідчать саме про це.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з пресою після Конференції з відновлення України 10 липня в Римі.

"У нашої розвідки, у розвідок наших партнерів є вся інформація, що Росія надалі буде затягувати цю війну. Путін відмовляється від усіх можливостей встановити реальне припинення вогню. Він не хоче реального миру", - сказав президент.

Зеленський додав, що на тлі цих новин Україні потрібно посилювати власну оборону, а партнерам України потрібно посилити санкції проти Кремля. Змусити Росію на мир можна тільки силою.

"Путін залежний від війни і вбивств, і його можна тільки реальною силою змусити відмовитися від такої залежності. Тому потрібно, щоб наша оборона в Україні була достатньо сильними. І щоб санкції проти Росії були реально сильними", - резюмував президент.