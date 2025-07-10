Путін планує воювати далі і не шукає шляхів виходу з війни, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін планує воювати проти України далі. Він не шукає шляхів виходу з війни.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі "коаліції рішучих" у Римі.

"Зараз середина року, і його перша половина прояснила кілька речей. Зараз очевидно для всіх партнерів, що Росія блокує всі мирні зусилля. І це Путін - той, хто відкинув усі пропозиції про припинення вогню, зокрема запропоновану США. Росія не лише тисне на фронті, намагаючись розширити війну, а й вкидає величезні ресурси у виробництво зброї. Путін планує воювати далі й він не шукає шляхів виходу з війни", - сказав Зеленський.

За його словами, спільні дії України та союзників створили Росії "стратегічні проблеми".

"Через санкції у Росії немає хорошого майбутнього. Але сумно, що у неї ще є змога воювати далі, тому нам треба збільшити тиск разом", - зазначив президент.

Він запропонував сфокусуватися на цьому під час засідання "коаліції рішучих".

"Я буду говорити про українських солдат, і як підтримати їх, про зброю, особливо дрони, яких Україна та Європа можуть виробляти більше і краще, ніж Росія. І я говоритиму про наші відносини зі США, та оборонні можливості, які наявні лише у них, і які нам дуже потрібні, і це у спільному інтересі Європи. І, звісно, я говоритиму про справжні гарантії безпеки", - додав Зеленський.

Варто відзначити, що в засіданні "коаліції рішучих" вперше взяли участь представники США: спецпредставник президента Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог, сенатор-республіканець Ліндсі Грем та сенатор-демократ Річард Блюменталь, які просувають законопроєкт про введення "пекельних санкцій" проти Росії.