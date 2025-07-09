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У Римі Зеленський проведе додаткові переговори з США: обговорить санкції проти РФ

Середа 09 липня 2025 23:36
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У Римі Зеленський проведе додаткові переговори з США: обговорить санкції проти РФ Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський завтра, 10 липня, проведе додаткові переговори з представниками США. На порядку денному буде санкційна політика.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністерства.

"Завтра президент Володимир Зеленський проведе додаткові зустрічі з представниками американської сторони в Римі. У центрі уваги - санкційна політика та ухвалення чергового пакета санкцій з боку США найближчим часом", - сказав Сибіга.

Візит Зеленського в Рим

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський уже прибув до Риму. Завтра, 10 липня, там у столиці Італії відбудеться чергова зустріч «коаліції рішучих».

Сьогодні ж у Зеленського була запланована аудієнція у Папи Римського Лева XIV, а також зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою і спецпосланцем президента США Дональда Трампа з питань України Кітом Келлог.

Зокрема, на зустрічі на зустрічі з Папою Римським сторони обговорили мирні переговори України та Росії. Крім того, Папа Лев підтвердив готовність прийняти представників обох країн у Ватикані для проведення переговорів.

Під час зустрічі Зеленського з Келлогом темами обговорень стали постачання зброї та посилення системи протиповітряної оборони України. Крім того, окрему увагу було приділено санаційному тиску на Росію

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