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Россия будет затягивать войну, Путину не нужен мир, - Зеленский

Украина, Четверг 10 июля 2025 19:59
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Россия будет затягивать войну, Путину не нужен мир, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Россия будет всячески затягивать войну в Украине, поскольку российскому диктатору Владимиру Путину не нужен мир. Украина уже имеет соответствующие разведывательные данные, которые свидетельствуют именно об этом.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с прессой после Конференции по восстановлению Украины 10 июля в Риме.

"У нашей разведки, у разведок наших партнеров есть вся информация, что Россия в дальнейшем будет затягивать эту войну. Путин отказывается от всех возможностей установить реальное прекращение огня. Он не хочет реального мира", - сказал президент.

Зеленский добавил, что на фоне этих новостей Украине нужно усиливать собственную оборону, а партнерам Украины нужно усилить санкции против Кремля. Заставить Россию на мир можно только силой.

"Путин зависим от войны и убийств, и его можно только реальной силой заставить отказаться от такой зависимости. Поэтому нужно, чтобы наша оборона в Украине была достаточно сильными. И чтобы санкции против России были реально сильными", - резюмировал президент.

Напомним, Зеленский находится в Риме с визитом. Он уже посетил встречу "коалиции решительных" и Конференцию по восстановлению Украины. Во время встречи "коалиции" Зеленский уже заявил, что Путин планирует воевать "до упора".

Также 10 июля Зеленский проведет дополнительные переговоры с представителями США. На повестке дня будет санкционная политика и принятие очередного пакета санкций против России со стороны США в ближайшее время.

Это важно, поскольку российский министр иностранных дел Сергей Лавров снова пытается сделать вид, что Россия "готова на мир" - в частности, он передал непонятные предложения Кремля для США о каком-то "новом подходе" к заключению мира в Украине.

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