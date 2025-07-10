Россия будет затягивать войну, Путину не нужен мир, - Зеленский

Россия будет всячески затягивать войну в Украине, поскольку российскому диктатору Владимиру Путину не нужен мир. Украина уже имеет соответствующие разведывательные данные, которые свидетельствуют именно об этом.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с прессой после Конференции по восстановлению Украины 10 июля в Риме.

"У нашей разведки, у разведок наших партнеров есть вся информация, что Россия в дальнейшем будет затягивать эту войну. Путин отказывается от всех возможностей установить реальное прекращение огня. Он не хочет реального мира", - сказал президент.

Зеленский добавил, что на фоне этих новостей Украине нужно усиливать собственную оборону, а партнерам Украины нужно усилить санкции против Кремля. Заставить Россию на мир можно только силой.

"Путин зависим от войны и убийств, и его можно только реальной силой заставить отказаться от такой зависимости. Поэтому нужно, чтобы наша оборона в Украине была достаточно сильными. И чтобы санкции против России были реально сильными", - резюмировал президент.