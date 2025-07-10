Россия будет затягивать войну, Путину не нужен мир, - Зеленский
Россия будет всячески затягивать войну в Украине, поскольку российскому диктатору Владимиру Путину не нужен мир. Украина уже имеет соответствующие разведывательные данные, которые свидетельствуют именно об этом.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с прессой после Конференции по восстановлению Украины 10 июля в Риме.
"У нашей разведки, у разведок наших партнеров есть вся информация, что Россия в дальнейшем будет затягивать эту войну. Путин отказывается от всех возможностей установить реальное прекращение огня. Он не хочет реального мира", - сказал президент.
Зеленский добавил, что на фоне этих новостей Украине нужно усиливать собственную оборону, а партнерам Украины нужно усилить санкции против Кремля. Заставить Россию на мир можно только силой.
"Путин зависим от войны и убийств, и его можно только реальной силой заставить отказаться от такой зависимости. Поэтому нужно, чтобы наша оборона в Украине была достаточно сильными. И чтобы санкции против России были реально сильными", - резюмировал президент.
Напомним, Зеленский находится в Риме с визитом. Он уже посетил встречу "коалиции решительных" и Конференцию по восстановлению Украины. Во время встречи "коалиции" Зеленский уже заявил, что Путин планирует воевать "до упора".
Также 10 июля Зеленский проведет дополнительные переговоры с представителями США. На повестке дня будет санкционная политика и принятие очередного пакета санкций против России со стороны США в ближайшее время.
Это важно, поскольку российский министр иностранных дел Сергей Лавров снова пытается сделать вид, что Россия "готова на мир" - в частности, он передал непонятные предложения Кремля для США о каком-то "новом подходе" к заключению мира в Украине.
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