Росія буде "петлять": політолог оцінив перспективи зустрічі Трамп-Путін-Зеленський

Саакян припустив, що переговори зараз ведуться у дуже високому темпі. Росія буде намагатися розтягнути час: або нічого не підписувати взагалі, або підписати яку-небудь "дорожню карту" та максимально розтягнути її виконання.

"Задача Росії зараз - це "петлять", а не зафіксувати та виконати. А Сполучені Штати будуть, скоріш за все, наполягати на тому, щоб було підписано стартову точку і припинено вогонь, а далі вже з усіма будемо розбиратися", - зазначив політолог.

Таки чином, на думку Саакяна, процес може розтягнутися надовго: кожен "шматок" мирних домовленостей буде окремо оброблятися та прописуватися. Не виключається, що на тлі цього санкції проти Росії введуть, але, за "індійським сценарієм", з відстрочкою - наприклад, після зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

"І от горизонт. Трамп знову виграє тижні, в які дає Росії змогу бути конструктивним і продемонструвати свою конструктивність. Просто раніше він міг просто казати "через тижні я скажу, що буду робити".А тепер уже внутрішня електоральна ситуація в Штатах і геополітична Трампа підтискає. Що він має проанонсувати, підписати, тобто зробити, а далі вже тягнути час за рахунок введення в силу", - зазначив політолог.

Шанси на зустріч Трампа, Путіна та Зеленського

На думку Саакяна, зустріч Трампа та Путіна може відбутися, навіть наступного тижня. Хоча для зустрічі зараз, фактично, нічого не готове.

"Чи все готово для неї (зустрічі Трампа і Путіна - ред.)? Ні. Чи може вона зірватися? 100%. Чи Росія буде "петлять" зараз і намагатися або відтермінувати її, або порядок денний розмити? Безперечно", - зазначив він.

А ось щодо тристоронньої зустрічі - за участі президента України Володимира Зеленського - прогнози не такі гарні. Росія буде максимально "петлять", намагаючись ухилитися від такого сценарію.

Путіну потрібна зустріч з Трампом, оскільки із Зеленським йому бачитися ну дуже не хочеться. А Трампу потрібна зустріч Зеленського та Путіна, оскільки президент США позиціонує себе, як посередник та не хоче брати відповідальності за наслідки його мирних зусиль.

"Він хоче, щоб це було між РФ та Україною, а не між РФ та США. Відповідно, щоб Трамп міг казати, що "це все вони, ми лише допомогли їм сісти за стіл та домовитися і це не наша відповідальність", - пояснив Саакян.

Політолог додав, що в певний момент США почнуть наполягати на зустрічі, тиснучи на Росію. Можливий навіть варіант, коли буде зустріч Трамп-Путін, а паралельно - Трамп-Зеленський. Але це так звана "човникова дипломатія", а не те, що потрібно Трампу.

"Бо Трампу треба продемонструвати, що це не його зустріч з Путіним, де він його легітимізує. А це зустріч і з Путіним, і з Зеленським. Нехай навіть не за одним столом", - резюмував Саакян.