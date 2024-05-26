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Росія буде обстрілювати Харків, доки Захід не дозволить ЗСУ бити по її території, - ISW

Фото: росіяни намагаються вижити жителів Харкова (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Обстріли високоточними бомбами цивільних районів Харкова свідчить про спробу Росії налякати місцевих жителів та змусити їх покинути місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що впродовж останніх тижнів російські війська завдавали ракетних ударів по Харкову планерними бомбами, переважно модифікованими ФАБ і КАБ з планерними модулями, що часто були оснащені системами наведення. Одне із завдань - змусити жителів тікати з міста.

В ISW нагадали, що російські літаки здійснювали ці удари зі свого безпечного району на території РФ, не боячись ураження системами протиповітряної оборони України. Це стало можливим, оскільки країни Заходу заборонили використовувати свої озброєння для ударів по військових цілях та у повітряному просторі агресора.

"Російські війська, найімовірніше, будуть продовжувати ці удари в рамках наступальної операції на півночі Харківської області доти, доки заборони Заходу не дозволять українським силам адекватно протистояти прикриттю російських військових на території РФ", - йдеться у звіті ISW.

Російські обстріли Харкова

Російські загарбники постійно обстрілюють Харків через його велику наближеність до україно-російського кордону.

Вдень 25 травня, загарбники вдарили по гіпермаркету "Епіцентр" двома керованими авіабомбами. Внаслідок атаки загинули 11, постраждали 40 людей.

У ніч на 25 травня росіяни атакували навчальний заклад міста. Внаслідок обстрілу була зруйновна майстерня та постраждала основна будівля ліцею.

Також військові агресора атакували околиці міста.

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Війна Росії проти України