ua en ru
Сб, 25 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Харкові знову лунають вибухи: є "прильоти" на Північній Салтівці

Харків, Субота 25 травня 2024 10:49
UA EN RU
В Харкові знову лунають вибухи: є "прильоти" на Північній Салтівці Фото: росіяни вдарили КАБами по Харківському району 25 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

25 травня у Харкові знову пролунали вибухи. Є "прильоти" на Північній Салтівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова, Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, поліція Харківської області.

"В Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога", - розповіли в поліції.

При цьому мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що РФ вдарила по місту КАБами.

"Два КАБи попередньо ударили по Північній Салтівці. Уточнюємо інформацію", - зазначив він.

Не Харків

Своєю чергою, пізніше голова ОВА Олег Синєгубов розповів, що окупанти вдарили КАБами по Харківському району.

"Окупанти вдарили по населеному пункту Харківського району. Надійшла інформація про одного пораненого цивільного чоловіка", - зазначив він.

Обстріли Харкова та району

Російські війська постійно обстрілюють Харків та район. Буквально в ніч на 25 травня Харків та передмістя знову обстріляли.

Зокрема, по Харкову РФ вдарила "Іскандером", а в Харківському районі було зафіксовано два "прильоти" на відкритій місцевості.

Нагадаємо, 23 під ударом РФ знаходилися Харків, Люботин, Золочів та Дергачі. Зокрема, у Харкові окупанти вдарили по друкарні – семеро людей загинули, більше було 20 були поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
NEWS
ЗСУ стримують ворога на Харківському напрямку, росіяни тиснуть на Донбасі: карти ISW
ЗСУ стримують ворога на Харківському напрямку, росіяни тиснуть на Донбасі: карти ISW
DAILY
Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію