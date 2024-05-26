Россия будет обстреливать Харьков, пока Запад не позволит ВСУ бить по ее территории, - ISW

Отмечается, что в течение последних недель российские войска наносили ракетные удары по Харькову планерными бомбами, преимущественно модифицированными ФАБ и КАБ с планерными модулями, которые часто были оснащены системами наведения. Одна из задач - заставить жителей бежать из города.

В ISW напомнили, что российские самолеты осуществляли эти удары из своего безопасного района на территории РФ, не боясь поражения системами противовоздушной обороны Украины. Это стало возможным, поскольку страны Запада запретили использовать свои вооружения для ударов по военным целям и в воздушном пространстве агрессора.

"Российские войска, скорее всего, будут продолжать эти удары в рамках наступательной операции на севере Харьковской области до тех пор, пока запреты Запада не позволят украинским силам адекватно противостоять прикрытию российских военных на территории РФ", - говорится в отчете ISW.