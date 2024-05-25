У Харкові уточнили наслідки нічного удару РФ по освітньому закладу міста

У Харкові через російський ракетний удар цієї ночі, 25 травня, була зруйновна майстерня освітнього закладу та значно постраждала основана будівля ліцею. Крім того, були понівечені десятки автівок, постраждав супермаркет та кілька багатоповерхівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова .

Мер міста вранці уточнив дані щодо наслідків ворожого обстрілу.

Він зазначив, що росармія вдарила по освітньому обʼєкту в Слобідському районі, де внаслідок влучання ракети С-300 було зруйновано:

майстерню освітнього закладу,

31 автомобіль,

також частково зруйновано основну будівлю закладу,

крім того, були вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо,

ще постраждав супермаркет поблизу.

"Інформація щодо загиблих та поранених не надходила", - розповів мер.

Нічна ракетна атака РФ по Харкову

Нагадаємо, у ніч проти 25 травня під час повітряної тривоги у Харкові пролунала серія вибухів. Місто було під ракетною атакою. Пізніше в мерії розповіли, що зафіксовані "прильоти" у Слобідському районі міста.

Внаслідок ворожого обстрілу була частково зруйнована будівля ліцею, пошкоджені прилегла багатоповерхівка та також кілька авто.

В Харківській обласній прокуратурі показали відео щодо наслідків атак, та поінформували, що окупанти цієї ночі застосували для ударів по Харкову та району балістичні ракети, попередньо завдаючи ударів з С-300. Зафіксовані влучання по будівлі ліцею, в промисловій зоні та на відкритій місцевості.