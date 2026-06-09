UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росія брязкає зброєю біля Калінінграда під час масштабних навчань НАТО

16:46 09.06.2026 Вт
2 хв
Які ресурси Росія задіяла для демонстрації сили в Балтійському морі?
aimg Марія Науменко
Фото: російські військові навчання за участю кораблів та авіації (Getty Images)

Балтійське море стало ареною одночасних військових маневрів Росії та НАТО. Москва відпрацьовувала ракетні удари, поки Альянс проводить найбільші навчання року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Російські військово-морські сили провели навчання в Балтійському морі 8-9 червня. Під час маневрів відпрацьовували запуски некерованих ракет, бомбардування та ракетні удари.

За даними російських ЗМІ, до навчань залучили близько десяти військових літаків, серед яких винищувачі та бомбардувальники, а також два малі ракетні кораблі.

Маневри проходили в районі Калінінградської області - російського ексклаву між Польщею та Литвою, де розташована штаб-квартира Балтійського флоту РФ.

Читайте також: Бойовики "Вагнера" охороняли танкери тіньового флоту РФ, - розслідування

Водночас у Балтійському морі тривають навчання НАТО BALTOPS, які стартували 4 червня і триватимуть до 20 червня. У них беруть участь близько 20 кораблів із 15 країн та приблизно 6 тисяч військовослужбовців.

BALTOPS вважаються найбільшими військовими навчаннями в Балтійському регіоні цього року.

Нагадаємо, наприкінці травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія має достатньо засобів для захисту Калінінграда від будь-якої атаки. Так він відреагував на слова міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса про те, що НАТО здатне нейтралізувати російські військові об'єкти в регіоні.

Литовський міністр наголошував, що Альянс має продемонструвати Москві готовність подолати російську "фортецю" в Калінінграді та не допустити використання розміщених там ракетних і протиповітряних систем проти країн НАТО.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТОРосійська ФедераціяКалінінградБалтійське мореБалтияВійська РФ