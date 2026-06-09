Россия бряцает оружием возле Калининграда во время масштабных учений НАТО
Балтийское море стало ареной одновременных военных маневров России и НАТО. Москва отрабатывала ракетные удары, пока Альянс проводит крупнейшие учения года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Российские военно-морские силы провели учения в Балтийском море 8-9 июня. Во время маневров отрабатывали запуски неуправляемых ракет, бомбардировки и ракетные удары.
По данным российских СМИ, к учениям привлекли около десяти военных самолетов, среди которых истребители и бомбардировщики, а также два малых ракетных корабля.
Маневры проходили в районе Калининградской области - российского эксклава между Польшей и Литвой, где расположена штаб-квартира Балтийского флота РФ.
В то же время в Балтийском море продолжаются учения НАТО BALTOPS, которые стартовали 4 июня и продлятся до 20 июня. В них участвуют около 20 кораблей из 15 стран и около 6 тысяч военнослужащих.
BALTOPS считаются крупнейшими военными учениями в Балтийском регионе в этом году.
Напомним, в конце мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия имеет достаточно средств для защиты Калининграда от любой атаки. Так он отреагировал на слова министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о том, что НАТО способно нейтрализовать российские военные объекты в регионе.
Литовский министр подчеркивал, что Альянс должен продемонстрировать Москве готовность преодолеть российскую "крепость" в Калининграде и не допустить использования размещенных там ракетных и противовоздушных систем против стран НАТО.