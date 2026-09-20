Росія бреше про "успіхи" на фронті, щоб похитнути підтримку України партнерами, - ISW

Перебільшені заяви Міноборони Росії про захоплення української території - частина стратегії Кремля переконати Україну та її партнерів у нібито неминучій поразці. Реальні показники просування росіян значно менші за озвучені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою ISW, заява Міноборони РФ - частина довгострокової кремлівської стратегії використовувати перебільшені дані про просування на фронті, щоб переконати Україну та партнерів, що українська оборона нібито ось-ось впаде, і Києву варто капітулювати перед "неминучою" перемогою Росії.

Аналітики зауважують: така риторика особливо активізувалась у розпал виборів до Держдуми РФ та напередодні відкриття Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку - тобто саме тоді, коли увага міжнародної спільноти до теми максимальна.

19 вересня Міноборони Росії стверджувало, що з початку 2026 року російські війська нібито захопили понад 5 300 квадратних кілометрів та більш ніж 220 населених пунктів в Україні, з них понад 670 квадратних кілометрів і 27 населених пунктів - лише за вересень.

За даними аналітиків, насправді росіяни за цей рік захопили лише 147,7 квадратного кілометра та 40 населених пунктів - і при цьому втратили чистими 20 населених пунктів. Навіть з урахуванням територій, куди війська РФ лише проникли, але не контролюють, загальний показник становить 718,8 квадратного кілометра - все одно в рази менше за заяви Кремля.

Водночас, за оцінкою ISW, українські війська звільнили щонайменше 972,56 квадратного кілометра та 60 населених пунктів цього року.

Аналітики зазначають: перебільшення також може бути наслідком культури постійної брехні, поширеної всередині російської армії, - тобто це не лише свідома пропаганда, а й системна проблема звітності.

За даними ISW, реальна картина протилежна: українські війська фактично утримують стратегічну й оперативну ініціативу з кінця 2025 року - росіяни практично не мають просування з березня 2026-го, а Україна провела успішні контратаки на Куп'янському, Олександрівському та Лиманському напрямках.