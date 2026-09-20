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Росія бреше про "успіхи" на фронті, щоб похитнути підтримку України партнерами, - ISW

07:25 20.09.2026 Нд
2 хв
aimg Катерина Коваль
Росія бреше про "успіхи" на фронті, щоб похитнути підтримку України партнерами, - ISW Фото: інформація про темпи просування російської армії є перебільшеною (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Перебільшені заяви Міноборони Росії про захоплення української території - частина стратегії Кремля переконати Україну та її партнерів у нібито неминучій поразці. Реальні показники просування росіян значно менші за озвучені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою ISW, заява Міноборони РФ - частина довгострокової кремлівської стратегії використовувати перебільшені дані про просування на фронті, щоб переконати Україну та партнерів, що українська оборона нібито ось-ось впаде, і Києву варто капітулювати перед "неминучою" перемогою Росії.

Аналітики зауважують: така риторика особливо активізувалась у розпал виборів до Держдуми РФ та напередодні відкриття Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку - тобто саме тоді, коли увага міжнародної спільноти до теми максимальна.

19 вересня Міноборони Росії стверджувало, що з початку 2026 року російські війська нібито захопили понад 5 300 квадратних кілометрів та більш ніж 220 населених пунктів в Україні, з них понад 670 квадратних кілометрів і 27 населених пунктів - лише за вересень.

За даними аналітиків, насправді росіяни за цей рік захопили лише 147,7 квадратного кілометра та 40 населених пунктів - і при цьому втратили чистими 20 населених пунктів. Навіть з урахуванням територій, куди війська РФ лише проникли, але не контролюють, загальний показник становить 718,8 квадратного кілометра - все одно в рази менше за заяви Кремля.

Водночас, за оцінкою ISW, українські війська звільнили щонайменше 972,56 квадратного кілометра та 60 населених пунктів цього року.

Аналітики зазначають: перебільшення також може бути наслідком культури постійної брехні, поширеної всередині російської армії, - тобто це не лише свідома пропаганда, а й системна проблема звітності.

За даними ISW, реальна картина протилежна: українські війська фактично утримують стратегічну й оперативну ініціативу з кінця 2025 року - росіяни практично не мають просування з березня 2026-го, а Україна провела успішні контратаки на Куп'янському, Олександрівському та Лиманському напрямках.

Нагадаємо, у межах операції "Вівальді" ЗСУ вже звільнили нові населені пункти на півночі Донеччини - Сили оборони продовжують наступ, зачищаючи територію.

Раніше Третій армійський корпус розпочав наступальну операцію "Вівальді" на півночі Донецької області - тоді ж стало відомо про зачистку кількох населених пунктів.

Зокрема, українські військові без втрат вибили росіян із селища Середнє, повністю зачистивши та взявши під контроль населений пункт.

Крім того, Силам оборони вдалося звільнити територію, більшу за Житомир - під час боїв українські воїни ліквідували замаскованого противника та створили плацдарм для подальшого наступу в регіоні.

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