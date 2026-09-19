Операція "Вівальді": ЗСУ звільнили нові населені пункти на півночі Донеччини
Українські військові продовжують наступ на півночі Донецькій області у межах операції "Вівальді". Протягом тижня Сили оборони здійснили нові просування, зокрема зачистили та звільнили населені пункти.
Як повідомляє РБК-Україна, про це начальник штабу та заступник командира Третього армійського корпусу Петро Горбатенко розповів в ефірі "Суспільне Студія".
За його словами, бійці корпусу та інших підрозділів Сил оборони, які працюють на Лиманському напрямках, продовжують наступ в межах першого етапу операції "Вівальді".
Втрати російської армії вбитими, пораненими та полоненими перевершують очікування.
"За тиждень також продовжуємо просування. Відповідно, у найближчий час повідомимо вам про нові деталі щодо ведення операції та нові результати щодо її успіхів. Ми продовжуємо рухатися. Те, що було заявлено - це одна цифра, вона буде збільшуватися із часом", - сказав Горбатенко.
Фото: deepstatemap.live
Він зазначив, що будуть надходити нові дані успіхи та звільнені населені пункти, просто ще не все можна розкривати та проговорювати.
"Противник на даному відтинку є розбитий, дезорганізований. Намагається перекидати туди, на закриття прориву, підрозділи спеціального призначення, просто перемелюючи їх на "мʼясо", не досягаючи жодного успіху", - додав заступник командира.
Військовий розповів, що окрім офіційного підтвердженого звільнення Середнього, а також зачистки Коровійого Яру, Новоселівки, Ярової та Олександрівки, українським військовим також вдалося зачистити Рай-Олександрівку та інші населені пункти, які поки не можуть розголошувати із тактичних міркувань.
"Також ще є звільнені села, але не називаємо їх із причини, що не можемо собі не дозволити скористатися дурістю противника і його введенням самих себе в оману. Тому поки що дещо маємо тримати в таємниці", - зазначив він.
За словами Горбатенка, війська РФ намагаються протидіяти наступу, проте втрачають ще більше людей. Окрім піхотних атак, окупанти обстрілюють тилові міста підрозділів у Харківській та Донецькій областях.
"Тактика росіян загалом не змінюється. Це просто мʼясні штурми, а також масові удари по тиловим районам, особливо великим населеним пунктам із великою кількістю місцевого населення, такі як Ізюм, Балаклія, Словʼянськ, Краматорська. Противник наносить ракетно-бомбові удари, застосовуючи авіацію, "Шахеди", - розповів він.
Операція "Вівальді"
Нагадаємо, Третій армійський корпус розпочав наступальну операцію "Вівальді" на півночі Донецької області. Вже відомо про зачистку кількох населених пунктів.
Зокрема, українські військові без втрат вибили росіян із селища Середнє, повністю зачистивши та взявши під контроль населений пункт.
Крім того, Силам оборони вдалося звільнити територію, більшу за Житомир. Під час боїв українські воїни ліквідували замаскованого противника та створили плацдарм для подальшого наступу в регіоні.