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Россия лжет об "успехах" на фронте, чтобы пошатнуть поддержку Украины партнерами, - ISW

07:25 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Россия лжет об "успехах" на фронте, чтобы пошатнуть поддержку Украины партнерами, - ISW Фото: информация о темпах продвижения российской армии преувеличена (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Преувеличенные заявления Минобороны России о захвате украинской территории - часть стратегии Кремля убедить Украину и ее партнеров в якобы неизбежном поражении. Реальные показатели продвижения россиян значительно меньше озвученных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По оценке ISW, заявление Минобороны РФ - часть долгосрочной кремлевской стратегии использовать преувеличенные данные о продвижении на фронте, чтобы убедить Украину и партнеров, что украинская оборона якобы вот-вот упадет, и Киеву следует капитулировать перед "неизбежной" победой России.

Аналитики отмечают: такая риторика особенно активизировалась в разгар выборов в Госдуму РФ и накануне открытия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - то есть именно тогда, когда внимание международного сообщества к теме максимально.

19 сентября Минобороны России утверждало, что с начала 2026 года российские войска якобы захватили более 5 300 квадратных километров и более 220 населенных пунктов в Украине, из них более 670 квадратных километров и 27 населенных пунктов - только за сентябрь.

По данным аналитиков, на самом деле россияне за этот год захватили всего 147,7 квадратного километра и 40 населенных пунктов – и при этом потеряли чистыми 20 населенных пунктов. Даже с учетом территорий, куда войска РФ только проникли, но не контролируют, общий показатель составляет 718,8 квадратного километра – все равно в разы меньше заявлений Кремля.

В то же время, по оценке ISW, украинские войска уволили по меньшей мере 972,56 квадратного километра и 60 населенных пунктов в этом году.

Аналитики отмечают: преувеличение может быть следствием культуры постоянной лжи, распространенной внутри российской армии, - то есть это не только сознательная пропаганда, но и системная проблема отчетности.

По данным ISW, реальная картина противоположна: украинские войска фактически удерживают стратегическую и оперативную инициативу с конца 2025 года - у россиян практически нет продвижения с марта 2026-го, а Украина провела успешные контратаки на Купянском, Александровском и Лиманском направлениях.

Напомним, в рамках операции "Вивальди" ВСУ уже освободили новые населенные пункты на севере Донбасса - Силы обороны продолжают наступление, зачищая территорию.

Ранее Третий армейский корпус начал наступательную операцию "Вивальди" на севере Донецкой области - тогда стало известно о зачистке нескольких населенных пунктов.

В частности, украинские военные без потерь выбили россиян из поселка Среднее, полностью зачистив и взяв под контроль населенный пункт.

Кроме того, Силам обороны удалось освободить территорию больше Житомира - во время боев украинские воины ликвидировали замаскированного противника и создали плацдарм для дальнейшего наступления в регионе.

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