Росія бомбила житлові будинки у Харкові, є загиблий і постраждалі

Росія завдала чергового авіаудару по двох районах Харкова. Наразі відомо про одного загиблого і 17 поранених, серед яких діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви міського голови Харкова Ігоря Терехова у Telegram і начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

РФ бомбила Харків

О 15.28 Синєгубов заявив, що ворожі КАБи поцілили в Слобідському та Немишлянському районах Харкова.

"Інформація про постраждалих наразі не надходила. Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі", - каже він.

Пізніше кількість поранених почала стрімко зростати. Терехов уточнив, що влучання авіабомб сталися у приватні сектори.

"Один з ворожих КАБів потрапив у житловий будинок. Є постраждалі. Обстеження місць влучань тривають", - повідомив він.

Також він зазначив, що в одному з місць прильота - повністю зруйнований житловий будинок, під завалами якого може знаходитися людина.

"Ще двоє - постраждали від ворожого удару".

О 15.48 стало відомо, що у Немишлянському районі одна людина загинула. Ще шестеро у Слобідському районі - постраждали.

"Кількість постраждалих зросла до дев’яти. Серед них є діти", - зауважив міський голова.

Оновлено о 16.07

Пізніше Синєгубов додав, що відомо про руйнування будинків через удар РФ:

У Слобідському районі зафіксували влучання між приватними будинками. Пошкоджено близько 10 домоволодінь, офісні будівлі, навчальний заклад, щонайменше 6 автомобілів.

У Немишлянському районі - влучання у приватний будинок. Пошкоджено ще близько 10 будинків поруч.

Триває ліквідація наслідків обстрілу.

Оновлено о 16.28

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив кількість постраждалих, яка склала 17 людей. Серед них - хлопчик.

"Один із поранених - 48-річний чоловік - наразі в операційній. Усім надається необхідна медична допомога", - каже він.