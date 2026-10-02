Росія бомбила житлові будинки у Харкові, є загиблий і постраждалі
Росія завдала чергового авіаудару по двох районах Харкова. Наразі відомо про одного загиблого і 17 поранених, серед яких діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви міського голови Харкова Ігоря Терехова у Telegram і начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.
РФ бомбила Харків
О 15.28 Синєгубов заявив, що ворожі КАБи поцілили в Слобідському та Немишлянському районах Харкова.
"Інформація про постраждалих наразі не надходила. Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі", - каже він.
Пізніше кількість поранених почала стрімко зростати. Терехов уточнив, що влучання авіабомб сталися у приватні сектори.
"Один з ворожих КАБів потрапив у житловий будинок. Є постраждалі. Обстеження місць влучань тривають", - повідомив він.
Також він зазначив, що в одному з місць прильота - повністю зруйнований житловий будинок, під завалами якого може знаходитися людина.
"Ще двоє - постраждали від ворожого удару".
О 15.48 стало відомо, що у Немишлянському районі одна людина загинула. Ще шестеро у Слобідському районі - постраждали.
"Кількість постраждалих зросла до дев’яти. Серед них є діти", - зауважив міський голова.
Оновлено о 16.07
Пізніше Синєгубов додав, що відомо про руйнування будинків через удар РФ:
- У Слобідському районі зафіксували влучання між приватними будинками. Пошкоджено близько 10 домоволодінь, офісні будівлі, навчальний заклад, щонайменше 6 автомобілів.
- У Немишлянському районі - влучання у приватний будинок. Пошкоджено ще близько 10 будинків поруч.
Триває ліквідація наслідків обстрілу.
Оновлено о 16.28
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив кількість постраждалих, яка склала 17 людей. Серед них - хлопчик.
"Один із поранених - 48-річний чоловік - наразі в операційній. Усім надається необхідна медична допомога", - каже він.
Раніше РБК-Україна писало, що удень 30 вересня російські війська атакували Харків дроном, влучивши у торговельний центр. Відомо про одного пораненого.
Крім того, вночі 28 вересня окупанти вдарили КАБами по Київському та Салтівському районах міста. Постраждали 22 людини, серед них восьмеро дітей.