ua en ru
Ср, 30 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни вдарили дроном по ТЦ у Харкові, є поранений

14:04 30.09.2026 Ср
1 хв
aimg Марія Науменко
Росіяни вдарили дроном по ТЦ у Харкові, є поранений Фото: рятувальники ДСНС під час ліквідації наслідків обстрілу (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Удень 30 вересня російські війська атакували Харків дроном, влучивши у торговельний центр. Відомо про одного пораненого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

За словами міського голови, російські війська завдали удару бойовим дроном по одному з торговельних центрів у Київському районі Харкова.

"Ворог ударив бойовим дроном по одному з торгівельних центрів Київського району. Наслідки уточнюємо", - повідомив Терехов.

Згодом мер уточнив, що після атаки надійшла інформація про одну поранену людину.

Інші деталі щодо наслідків удару, зокрема масштаби пошкоджень, наразі встановлюють.

Нагадуємо, що Росія регулярно атакує Харків, застосовуючи ракети, дрони та керовані авіабомби.

Зокрема, вночі 28 вересня російські війська вдарили КАБами по Київському та Салтівському районах міста. Постраждали 22 людини, серед них восьмеро дітей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Україна Харків
Новини
Україна закупить десятки тисяч снарядів для F-16, щоб збивати реактивні дрони, - Bloomberg
Україна закупить десятки тисяч снарядів для F-16, щоб збивати реактивні дрони, - Bloomberg
Аналітика
НРК не здатні замінити "броню": інтерв'ю з генеральним директором "Укр Армо Тех"
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна НРК не здатні замінити "броню": інтерв'ю з генеральним директором "Укр Армо Тех"