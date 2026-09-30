Росіяни вдарили дроном по ТЦ у Харкові, є поранений

Фото: рятувальники ДСНС під час ліквідації наслідків обстрілу (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Удень 30 вересня російські війська атакували Харків дроном, влучивши у торговельний центр. Відомо про одного пораненого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

За словами міського голови, російські війська завдали удару бойовим дроном по одному з торговельних центрів у Київському районі Харкова. "Ворог ударив бойовим дроном по одному з торгівельних центрів Київського району. Наслідки уточнюємо", - повідомив Терехов. Згодом мер уточнив, що після атаки надійшла інформація про одну поранену людину. Інші деталі щодо наслідків удару, зокрема масштаби пошкоджень, наразі встановлюють.