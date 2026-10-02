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Россия бомбила жилые дома в Харькове, есть погибший и пострадавшие

16:02 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Россия бомбила жилые дома в Харькове, есть погибший и пострадавшие Фото: Отряд быстрого реагирования Красного Креста помогает раненым (Getty Images)
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Россия нанесла очередной авиаудар по двум районам Харькова. Пока известно об одном погибшем и 17 раненых, среди которых дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления городского головы Харькова Игоря Терехова в Telegram и начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

РФ бомбила Харьков

В 15:28 Синегубов заявил, что вражеские КАБы попали в Слободском и Немышлянском районах Харькова.

"Информация о пострадавших пока не поступала. Все экстренные службы работают в усиленном режиме", - говорит он.

Позже количество раненых начало стремительно расти. Терехов уточнил, что попадания авиабомб произошли в частные сектора.

"Один из вражеских КАБ попал в жилой дом. Есть пострадавшие. Обследования мест попаданий продолжаются", - сообщил он.

Также он отметил, что в одном из мест прилета полностью разрушен жилой дом, под завалами которого может находиться человек.

"Еще двое - пострадали от вражеского удара".

В 15:48 стало известно, что в Немышлянском районе один человек погиб. Еще шестеро в Слободском районе - пострадали.

"Количество пострадавших возросло до девяти. Среди них есть дети", - отметил городской голова.

Оновлено в 16.07

Позже Синегубов добавил, что известно о разрушении домов из-за удара РФ:

  • В Слободском районе зафиксировали попадания между частными домами. Повреждены около 10 домовладений, офисные здания, учебное заведение, по меньшей мере, 6 автомобилей.
  • В Немышлянском районе – попадание в частный дом. Повреждены еще около 10 домов рядом.

Продолжается ликвидация последствий обстрелов.

Оновлено в 16.28

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил количество пострадавших, которое составило 17 человек. Среди них - мальчик.

"Один из раненых - 48-летний мужчина - в операционной. Всем предоставляется необходимая медицинская помощь", - говорит он.

Ранее РБК-Украина писало, что днем ​​30 сентября российские войска атаковали Харьков дроном, попав в торговый центр. Известно об одном раненом.

Кроме того, ночью 28 сентября оккупанты ударили КАБами по Киевскому и Салтовскому районам города. Пострадали 22 человека, в том числе восемь детей.

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