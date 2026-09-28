ua en ru
Пн, 28 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни вдарили КАБами по двох районах Харкова: серед постраждалих троє дітей

04:46 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Катерина Коваль
Росіяни вдарили КАБами по двох районах Харкова: серед постраждалих троє дітей Фото: рятувальники працюють на місці влучання (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Уночі 28 вересня російські війська завдали подвійного удару керованими авіабомбами по Харкову. Пошкоджено кілька житлових будинків у Київському та Салтівському районах, постраждали троє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Першими про подвійний удар по Київському району повідомили в міській владі. За уточненою інформацією Ситуаційного центру, одне з влучань сталось біля багатоквартирних будинків Салтівського району.

Згодом Терехов уточнив: обстріляли два райони міста, ворог застосував КАБи. Пошкоджено кілька житлових будинків у Київському та Салтівському районах. У Салтівському районі КАБ влучив безпосередньо у багатоквартирний будинок.

Унаслідок удару по Салтівському району поранення отримали троє дітей: 12-річна дівчинка, 8-річний хлопчик і 3-річна дівчинка. Їм надають допомогу лікарі.

Оновлено 5:10

Кількість постраждалих унаслідок ворожого "прильоту" в Салтівському районі Харкова зросла до 14 людей, серед яких 8 дітей. Про це повідомили в Харківській ОВА. Бригади екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі.

Нагадаємо, уночі 28 вересня Росія вже атакувала житловий сектор на Рівненщині - пошкоджено приватний будинок, люди, на щастя, поранень не зазнали.

Увечері 27 вересня в Києві сталось влучання у 16-поверхівку на рівні 7 поверху в Подільському районі - попередньо, є постраждалі.

Того ж вечора Росія також атакувала Софіївську Борщагівку - підтверджено влучання на території ринку "Столичний", є загиблі та майже 10 постраждалих.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Харків Війна в Україні Обстріл Харкова
Новини
Starlink можуть допомогти Україні захиститись від ракетних атак РФ: Буданов назвав умову
Starlink можуть допомогти Україні захиститись від ракетних атак РФ: Буданов назвав умову
Аналітика
Підготовка багатоповерхівки до зими: як отримати гроші на генератори та автономність
Марія Волощукредактор РБК-Україна Підготовка багатоповерхівки до зими: як отримати гроші на генератори та автономність