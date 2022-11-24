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Росія більше не головує в Комітеті світової спадщини ЮНЕСКО

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Росія, Четвер 24 листопада 2022 20:02
Росія більше не головує в Комітеті світової спадщини ЮНЕСКО Фото: Росія більше не головує у Комітеті світової спадщини ЮНЕСКО - організації ООН (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Російська Федерація більше не головуватиме в Комітеті світової спадщини ЮНЕСКО. Україна порушила це питання разом з численними партнерами серед держав-членів цієї організації ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.

"Росія більше не головує у Комітеті світової спадщини ЮНЕСКО. Терористам не місце в міжнародних організаціях, які створені, щоб зберігати мир. Так само виженемо терористів з нашої землі. Дякую МЗС та МКІП за кропітку роботу", - зазначив міністр у повідомленні.

Ще наприкінці лютого, одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, Ткаченко закликав ЮНЕСКО виключити Росію з організації, наголошуючи на тому, що РФ з 2014 року систематично порушує гуманітарне право та міжнародні конвенції про охорону культурної спадщини.

Проте в ЮНЕСКО поки що виключили можливість позбавити РФ членства. За словами представників організації, тільки держави, виключені з ООН, можуть бути виключені і з ЮНЕСКО.

У жовтні президент України Володимир Зеленський закликав ЮНЕСКО виключити Росію. За його словами, держава-агресор зруйнувала або пошкодила своїми обстрілами в Україні понад 2,6 тисячі освітніх об'єктів, 540 обʼєктів культурної спадщини, культурних інституцій і релігійних споруд, майже 200 храмів.

Тоді ж Україна в ЮНЕСКО порушила питання про припинення міжнародними інституціями будь-якої співпраці з музеями Російської Федерації.

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