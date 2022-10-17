Форвард "Реала" Бензема здобув "Золотий м'яч-2022"
Найкращим футболістом 2022 року за версією культового видання France Football став нападник мадридського "Реала" та збірної Франції Карім Бензема.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію церемонії.
Here is the image you've all been waiting for! Karim Benzema! #ballondor with @adidasFR pic.twitter.com/TJze0Km1s6— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
34-річний форвард отримав найпрестижнішу індивідуальну нагороду в світі футболу під час гала-вечора в Парижі. Він став п'ятим в історії представником Франції, якому підкорився приз.
У боротьбі за нагороду Бензема випередив Садьйо Мане, Кевіна Де Брюйне та Роберта Лєвандовскі. За межами топ-четвірки опинився нападник "Ліверпуля" Мохамед Салах. Доповнили топ-10 Мбаппе, Куртуа, Вінісіус, Модріч і Холанд.
До тріумфу Бензема "Золотий м'яч" виграли його співвітчизники – Раймон Копа (1958), Мішель Платіні (1983, 1984, 1985), Жан-П'єр Папен (1991) і Зінедін Зідан (1998). Окрім того, форвард став 8-м представником "Реала" з призом від France Football.
У сезоні 2021/22 Карім Бензема провів 46 матчів у всіх турнірах, у яких забив 44 м'ячі та віддав 15 результативних передач. Він привів "вершкових" до перемог у чемпіонаті Іспанії, Лізі чемпіонів і Суперкубку Іспанії. Бензема здобув Трофей Пічічі (приз найкращому бомбардиру Ла Ліги – 27 голів), нагороду Футболіст року у Франції, був визнаний гравцем сезону в "Реалі".
Перед нинішнім сезоном французький нападник став капітаном Королівського клубу та вже встиг завоювати з мадридцями Суперкубок УЄФА-2022. У серпні Бензема обійшов Рауля Гонсалеса за кількістю голів у футболці "Реала" та став другим бомбардиром в історії "вершкових" (наразі – 328 м'ячів).
Karim Benzema's 2021/22 season for club & country:— Squawka (@Squawka) August 12, 2022
56 games
50 goals
16 assists
LaLiga
Supercopa
Nations League
Champions League
UCL Player of the Season
UCL Golden Boot
Pichichi Trophy
Ballon d'Or winner? #BallondOr pic.twitter.com/NQUNqzACp5
Упродовж церемонії призи отримали й інші зірки футболу. Нагороди дісталися:
- Алексії Путельяс – жіночий "Золотий м'яч"
- Гаві – Трофей Копа
- Тібо Куртуа – приз Яшина
- Роберту Лєвандовскі – приз Герда Мюллєра
- Садьйо Мане – приз Сократеса
- "Манчестер Сіті" – клуб року
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