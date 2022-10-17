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Форвард "Реала" Бензема здобув "Золотий м'яч-2022"

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Париж, Понеділок 17 жовтня 2022 22:55
Форвард "Реала" Бензема здобув "Золотий м'яч-2022" Фото: Карім Бензема поповнив лави обраних футболістів (twitter.com/francefootball)
Автор: Антон Федорців

Найкращим футболістом 2022 року за версією культового видання France Football став нападник мадридського "Реала" та збірної Франції Карім Бензема.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію церемонії.

34-річний форвард отримав найпрестижнішу індивідуальну нагороду в світі футболу під час гала-вечора в Парижі. Він став п'ятим в історії представником Франції, якому підкорився приз.

У боротьбі за нагороду Бензема випередив Садьйо Мане, Кевіна Де Брюйне та Роберта Лєвандовскі. За межами топ-четвірки опинився нападник "Ліверпуля" Мохамед Салах. Доповнили топ-10 Мбаппе, Куртуа, Вінісіус, Модріч і Холанд.

До тріумфу Бензема "Золотий м'яч" виграли його співвітчизники – Раймон Копа (1958), Мішель Платіні (1983, 1984, 1985), Жан-П'єр Папен (1991) і Зінедін Зідан (1998). Окрім того, форвард став 8-м представником "Реала" з призом від France Football.

У сезоні 2021/22 Карім Бензема провів 46 матчів у всіх турнірах, у яких забив 44 м'ячі та віддав 15 результативних передач. Він привів "вершкових" до перемог у чемпіонаті Іспанії, Лізі чемпіонів і Суперкубку Іспанії. Бензема здобув Трофей Пічічі (приз найкращому бомбардиру Ла Ліги – 27 голів), нагороду Футболіст року у Франції, був визнаний гравцем сезону в "Реалі".

Перед нинішнім сезоном французький нападник став капітаном Королівського клубу та вже встиг завоювати з мадридцями Суперкубок УЄФА-2022. У серпні Бензема обійшов Рауля Гонсалеса за кількістю голів у футболці "Реала" та став другим бомбардиром в історії "вершкових" (наразі – 328 м'ячів).

Упродовж церемонії призи отримали й інші зірки футболу. Нагороди дісталися:

  • Алексії Путельяс – жіночий "Золотий м'яч"
  • Гаві – Трофей Копа
  • Тібо Куртуа – приз Яшина
  • Роберту Лєвандовскі – приз Герда Мюллєра
  • Садьйо Мане – приз Сократеса
  • "Манчестер Сіті" – клуб року

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Реал Франція Золотий м'яч
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