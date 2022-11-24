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Россия больше не является главой в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО

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Россия, Четверг 24 ноября 2022 20:02
Россия больше не является главой в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО Фото: Росся больше не является председателем в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО - организации ООН (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российская Федерация больше не будет председательствовать в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО. Украина подняла этот вопрос вместе с многочисленными партнерами среди государств-членов этой организации ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

"Россия больше не председательствует в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО. Террористам не место в международных организациях, которые созданы, чтобы сохранять мир. Так же выгоним террористов с нашей земли. Спасибо МИД и МКИП за кропотливую работу", - отметил министр в сообщении.

Еще в конце февраля, сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Ткаченко призвал ЮНЕСКО исключить Россию из организации, отмечая, что РФ с 2014 года систематически нарушает гуманитарное право и международные конвенции об охране культурного наследия.

Однако в ЮНЕСКО пока исключили возможность лишить РФ членства. По словам представителей организации, только государства, исключенные из ООН, могут быть исключены и из ЮНЕСКО.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский призвал ЮНЕСКО исключить Россию. По его словам, государство-агрессор уничтожила или повредила своими обстрелами в Украине более 2,6 тысяч образовательных объектов, 540 объектов культурного наследия, культурных институций и религиозных сооружений, почти 200 храмов.

Тогда же Украина в ЮНЕСКО подняла вопрос о прекращении международными институциями любого сотрудничества с музеями Российской Федерации.

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