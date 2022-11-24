Россия больше не является главой в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО
Российская Федерация больше не будет председательствовать в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО. Украина подняла этот вопрос вместе с многочисленными партнерами среди государств-членов этой организации ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.
"Россия больше не председательствует в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО. Террористам не место в международных организациях, которые созданы, чтобы сохранять мир. Так же выгоним террористов с нашей земли. Спасибо МИД и МКИП за кропотливую работу", - отметил министр в сообщении.
Еще в конце февраля, сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Ткаченко призвал ЮНЕСКО исключить Россию из организации, отмечая, что РФ с 2014 года систематически нарушает гуманитарное право и международные конвенции об охране культурного наследия.
Однако в ЮНЕСКО пока исключили возможность лишить РФ членства. По словам представителей организации, только государства, исключенные из ООН, могут быть исключены и из ЮНЕСКО.
В октябре президент Украины Владимир Зеленский призвал ЮНЕСКО исключить Россию. По его словам, государство-агрессор уничтожила или повредила своими обстрелами в Украине более 2,6 тысяч образовательных объектов, 540 объектов культурного наследия, культурных институций и религиозных сооружений, почти 200 храмов.
Тогда же Украина в ЮНЕСКО подняла вопрос о прекращении международными институциями любого сотрудничества с музеями Российской Федерации.
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