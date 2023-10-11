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Росія безуспішно атакує, а ми крок за кроком рухаємось вперед, - Зеленський

Середа 11 жовтня 2023 03:48
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Росія безуспішно атакує, а ми крок за кроком рухаємось вперед, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновський

Росія безуспішно намагається атакувати на полі бою, а Сили оборони просуваються, хоч і повільно.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на France 2.

"Росія намагається безуспішно контратакувати, а ми крок за кроком продовжуємо просуватися. Але ми рухаємося не так швидко, як очікувалося і хотілося б", - заявив він.

Зеленський також наголосив, що в глобальному плані час на боці Росії, тому не можна допускати, щоб допомога Україні перервалась.

Ситуація на фронті

Останнім часом ЗСУ зосередили свої зусилля на просуванні біля Бахмуту (а саме в районі Кліщіївки та Андріївки), а також в Запорізькій області - біля Роботиного. Згідно з останнім звітом Інституту вивчення війни, Сили оборони також просунулись біля Микільського Донецької області.

В свою чергу, росіяни активізували зусилля з наступу біля Авдіївки. Аналітики ISW зазначають, що ті хочуть оточити місто, однак наразі не мають для цього сил. Тим не менш, таким чином вони можуть спробувати відтягнути сили ЗСУ від Роботиного.

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