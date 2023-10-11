Росіяни намагаються відтягнути сили ЗСУ від Роботиного, - ISW

Росіяни активізували свої наступальні зусилля біля Авдіївки та на заході Запорізької області, маючи на меті відтягнути сили ЗСУ від Роботиного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Російські війська активізували наступальні дії на північний захід від Авдіївки в районі Очеретиного, Тоненького, Бердичів і на південний захід від Авдіївки на лінії Водяне-Опитне.

Вони також атакували на південний захід від Оріхова на лінії П'ятихатки-Жереб'янки, і російські військові блогери стверджували, що війська просунулися в цьому районі на два кілометри.

Український Генштаб підтвердив, що до трьох російських батальйонів здійснили атаку, і ISW спостерігав кадри боїв у цьому районі, але не спостерігав жодних підтверджень цих стверджуваних російських просувань на момент написання звіту.

Російські військові блогери здебільшого описують операції в районі Авдіївки як значну наступальну операцію з метою оточення угруповання українських військ в Авдіївці та захоплення міста.

№ Успішне оточення Авдіївки, один із найбільш укріплених районів лінії фронту в Донецькій області, ймовірно, вимагатиме більше сил, ніж Росія зараз виділяє для зусиль Авдіївка-Донецьк", - зазначили аналітики.

Російські війська здебільшого розгорнули нерегулярні сили вздовж цієї лінії фронту, насамперед елементи 1-го армійського корпусу так званої "ДНР" та додаткові добровольчі формування, які значною мірою постраждали від поганої та жорстокої командної культури та напруженості з регулярними російськими частинами.

І SW не помітила жодного нещодавнього розгортання військ РФ на цій лінії. За останні півтора роки війни російські війська також проводили жорсткі наступальні операції для відносно мінімальних територіальних здобутків поблизу Авдіївки.

Посилення російських наступальних операцій в районі Авдіївки та Жереб’янок збігається з іншими локалізованими наступальними зусиллями в Луганській області та на сході Запорізької області, всі вони, ймовірно, спрямовані на фіксацію українських сил і перешкоджання українському командуванню перекидати резерви на критичні ділянки фронту.

Протягом останніх кількох тижнів українські офіційні особи зробили низку заяв з цього приводу, зокрема зазначивши, що російські атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк мають на меті перешкодити українцям перекинути сили до Запорізької області.

Ключові висновки:

Російські війська 9 жовтня розпочали локалізовані наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області та на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області, які, ймовірно, мають на меті відвести українські сили від району Роботиного.

Український Генштаб підтвердив, що до трьох російських батальйонів здійснили атаку, і ISW переглянув кадри боїв у цьому районі, але не помітив жодних підтверджень цих стверджуваних російських просувань на момент написання.

Українські війська продовжили контрнаступальні дії в районі Бахмута та на заході Запорізької області та підтвердили наступ у районі кордону Донецько-Запорізької області.

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