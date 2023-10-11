Українські війська просуваються на північний схід від Микільського: карти боїв ISW

Українські війська продовжують ведення наступальних операцій на кількох напрямках. ЗСУ змогли просунутися на Півдні, зокрема на північний схід від Микільського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки на Куп’янському напрямку в районі Синьківки, Іванівки та на південний захід від Сватового в районі Макіївки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ розгорнули "потужні бронетанкові групи" для початку широкомасштабних наступальних операцій поблизу Синьківки, Іванівки та Макіївки.

Російські джерела стверджували, що на Куп'янському напрямку розгорнуті підрозділи 6-ї загальновійськової армії у той час як елементи новосформованої 25-ї загальновійськової армії атакують українські позиції поблизу Макіївки.

Речник Східного угруповання Збройних Сил України капітан Ілля Євлаш зазначив, що російські війська посилюють перекидання мотострілецьких підрозділів, танкових батальйонів і штурмових рот "Шторм-Z" на рубіж Куп'янськ-Сватове-Кремінна і використовують погано підготовлені елементи для розвідки.

Бої у Донецькій області

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на південь від Бахмута і досягли часткового успіху в районі Андріївки.

Російський "воєнкор" заявив, що бої тривають біля залізничного полотна поблизу Андріївки та Кліщіївки.

9 жовтня російські війська вели наступальні операції поблизу Бахмута, але не зробили жодного підтвердженого наступу. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки на Часів Яр, Кліщіївку та Андріївку. Російський військовий блогер стверджував, що РФ атакувала з Дубово-Василівки у бік Богданівки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що до трьох російських батальйонів за підтримки танків і бронетехніки активізували наступальні дії поблизу Авдіївки, Тоненьке, Кераміка і Первомайського. Російські військові блогери стверджували, що війська РФ атакували з Красногорівки у напрямку Бердичів, уздовж лінії Опитне-Водяне, а також поблизу Тоненького та Первомайського після інтенсивного артобстрілу. Російські джерела також стверджували, що бої тривають поблизу Очеретиного.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 жовтня, показують, що українські сили просунулися на північний схід від Микільського.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Старомайорського і що українські сили стримують російські війська біля Левадного.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито захопили до 10 опорних пунктів у невизначених районах на лівому фланзі у напрямку Времівки, але ISW не знайшло візуальних доказів цього твердження.

Російський агрегатор новин заявив, що 9 жовтня російські війська невдало атакували біля Приютного.

Російські джерела стверджували, що українські війська проводили наступальні дії в західній частині Запорізької області та, як повідомляється, просунулися 10 жовтня. Російський "воєнкор" стверджував, що українські війська просувалися на захід від Новофедорівки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Вербового та в районі Інженерного.

Кілька російських "воєнкорів" стверджували, що російські війська проводили наступальні операції поблизу Жереб’янок. Російське джерело стверджувало, що сили РФ нібито просунулися до 2 км біля лінії Жереб’янки-П’ятихатки, тоді як інше російське джерело стверджувало, що російські сили просунулися на кілька сотень метрів у цьому районі.

Російський "воєнкор" стверджував, що на островах в дельті Дніпра тривають бої. Він зазначив, що українська активність там нібито знизилася через погіршення погодних умов.