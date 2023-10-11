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Россия безуспешно атакует, а мы шаг за шагом двигаемся вперед, - Зеленский

Среда 11 октября 2023 03:48
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Россия безуспешно атакует, а мы шаг за шагом двигаемся вперед, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновский

Россия безуспешно пытается атаковать на поле боя, а Силы обороны продвигаются, хоть и медленно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на France 2.

"Россия пытается безуспешно контратаковать, а мы шаг за шагом продолжаем продвигаться. Но мы двигаемся не так быстро, как ожидалось и хотелось бы", – заявил он.

Зеленский также отметил, что в глобальном плане время на стороне России, поэтому нельзя допускать, чтобы помощь Украине прервалась.

Ситуация на фронте

В последнее время ВСУ сосредоточили свои усилия на продвижении возле Бахмута (а именно в районе Клещиевки и Андреевки), а также в Запорожской области - у Работиного. Согласно последнему отчету Института изучения войны, Силы обороны также продвинулись возле Никольского Донецкой области.

В свою очередь, россияне активизировали усилия по наступлению возле Авдеевки. Аналитики ISW отмечают, что те хотят окружить город, однако пока не имеют для этого сил. Тем не менее, таким образом, они могут попытаться оттянуть силы ВСУ от Работиного.

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